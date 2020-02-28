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Образование / Общество

Крабы предпочитают активно общаться во время секса

17:08 28.02.2020 Фото: pixabay.com
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Кокосовые крабы дорастают до четырех килограммов, а их длина может превышать метр. Эти гигантские по меркам крабов существа являются крупнейшими наземными беспозвоночными, поэтому их спаривание выглядит достаточно эффектно и без щелчков.

Крабы предпочитают активно общаться во время секса
До недавнего времени никто не знал, как именно крабы издают эти странноватые звук

Самые большие сухопутные ракообразные — кокосовые крабы — общаются друг с другом во время спаривания при помощи особых вибрирующих щелчков. Ученые с удивлением обнаружили, что странные щелчки, которые крабы издают во время секса, могут быть весьма разнообразными.

Кокосовые крабы дорастают до четырех килограммов, а их длина может превышать метр. Эти гигантские по меркам крабов существа являются крупнейшими наземными беспозвоночными, поэтому их спаривание выглядит достаточно эффектно и без щелчков. Но крабы предпочитают активно общаться во время секса.

«До недавнего времени никто не знал, как именно крабы издают эти странноватые звуки. То есть, было понятно, что это результат вибрации, но как крабы создают эти вибрации, мы не понимали. Теперь, когда у нас есть результаты рентгеновского исследования, все встало на свои места. Оказалось, что источник звука — это тонкие придатки, именуемые скафогнатитами. С их помощью крабы втягивают воздух в свои легкие. Вибрация этих структур ведет к тому, что они ударяются о твердые пластины в жаберных каналах. Меняя интенсивность вибрации, крабы могут издавать очень разные звуки, которые, очевидно, используются ими для коммуникации», — говорят японские биологи из Центра исследований морских беспозвоночных.

По данным журнала Zoology, ракообразные могут общаться разными способами — например, при помощи химических сигналов, которыми они обмениваются, рассеивая свою мочу. Теперь ученым осталось выяснить, о чем конкретно рассказывают друг другу крабы во время спаривания.

Источник: planet-today.ru

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