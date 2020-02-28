Ищем героев: просим откликнуться людей после пересадки органов или ставших донорами органов

В каком случае у вас могут изъять после смерти органы для пересадки в России?

Ищем героев для материала о пересадке органов. Если вам были пересажены органы, или вы сами стали донором — расскажите свою историю! Будем рады о вас написать. Все подробности при встрече или телефонной беседе. Ждем вашего звонка по тел. 8-383-41-3-00-10 или 8-953-878-90-10. Или пишите письмо на почту для журналиста Алены Романцовой.