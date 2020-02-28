Ищем героев для материала о пересадке органов. Если вам были пересажены органы, или вы сами стали донором — расскажите свою историю! Будем рады о вас написать. Все подробности при встрече или телефонной беседе. Ждем вашего звонка по тел. 8-383-41-3-00-10 или 8-953-878-90-10. Или пишите письмо на почту для журналиста Алены Романцовой.
Ищем героев: просим откликнуться людей после пересадки органов или ставших донорами органов
16:59 28.02.2020
Спасибо за ваш голос
Оплатят выходной день голосования по поправкам в Конституцию получающим оклад россиянам
19:00 28-02-2020
Избили до смерти табуретом и ногами фронтовичку из-за денег пьяные соседи в Псковской области
18:30 28-02-2020
БердскКуски стекла на сидении: на дыру в окне пожаловалась пассажирка маршрутки до Бердска 2
18:00 28-02-2020
В суд вызвала бизнесмена Тинькова налоговая служба США
17:45 28-02-2020
Оторвало руку и изувечило лицо пенсионеру на заводе в Омске 1
17:15 28-02-2020