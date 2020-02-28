Международный сервис Serverspace для аренды ИТ-инфраструктуры сегодня работает в России, Беларуси, Казахстане, Европе и США. Подробную информацию о нем можно получить здесь https://serverspace.ru/. Отличительная особенность хостинга заключается в том, что тарификация услуг осуществляется раз в 10 минут. Это гарантирует экономичность ресурса, так как не требуется вносить ежемесячную оплату или дела предоплату на год.

В компании, которая предлагает свои услуги уже 11 лет, работают профессионалы. Они ставят перед собой задачу не только качественно предоставлять высокотехнологичные услуги, но и создавать новые направления для развития IT-индустрии.

Облачный провайдер позволяет разворачивать виртуальную ИТ-инфраструктуру, используя крупнейшие мировые дата-центры. с помощью данного сервиса можно легко конфигурировать и разворачивать виртуальные серверы. Также предоставляется возможность управления доменными зонами и мониторингом, при необходимости можно заказывать SSL-сертификаты. Используя облачный сервис можно быстро получить аналог физического сервера. При этом стоимость аренды доступна.



Использование SSL-сертификатов гарантирует надежную защиту данных пользователя х с помощью защищенного протокола HTTPS. Защищенность отражается на странице открытой в браузере специальным значком — зеленым замком, расположенном в адресной строке. Такой ответственный подход гарантирует безопасность информации. Это повышает доверие пользователей.Кроме того использование SSL-сертификатов является важным фактором для успешного SEO продвижения сайтов. Это связано с тем, что поисковики обеспечивают отмеченным специальным символом страницам более высокие позиции.Используя сервис Serverspace можно без каких-либо проблем получить возможность хранения любых объемов информации в защищенном облачном хранилище. При этом допускается помещать туда файлы самых различных форматов. При этом увеличить или уменьшить объем используемого хранилища можно оперативно в любое время.