Особенности ремонта современных ЖК телевизоров

Ремонт телевизоров сегодня осуществляется специалистами в специализированных мастерских. Но, несмотря на это, многих интересует, какие причины могут привести к выходу со строя современных телевизоров.

Когда телевизор не включается, и при этом не светится индикатор подключения к сети, то, скорее всего, сломался блок питания. Обычно это случается при скачках напряжения. Аналогичная проблема также часто приводит к самопроизвольному выключению прибора. После ремонта или замены блока питания рекомендуется использовать специальное реле, которое защитит компонент от перепада напряжения.

Распространенной неисправностью является отсутствие реакции на команды с пульта управления. Наиболее часто это связано с поломкой пульта. это можно случиться после падения или какого-либо механического воздействия. Но если после замены пульта проблема сохраняется, то, скорее всего, возникли проблемы с процессором или с приемником дистанционного управления.



Довольно часто встречаются неисправности входа HDMI телевизора. Это происходит по причине некорректного подключения. Важно помнить, что подключение внешних устройств необходимо выполнять только при выключенном телевизоре. Замена разъема требует навыков и квалификации, то есть выполнить ремонт могут только специалисты.ЖК телевизоры часто повреждаются механическими воздействиями. При этом выполнить замену отдельного участка или восстановить конкретный пиксель невозможно, поэтому требуется полная замена дисплея. Если картинка на экране становится мутной или раздваивается, то это также свидетельствует о поломке матрицы. Но в этом случае проблема может быть устранена специалистами сервисного центра.Если выходит со строя материнская плата, то на это указывают возникающие помехи на экране. Кроме того могут возникать трудности с управлением, причем телевизор не реагирует только на определенные команды. Также могут не работать разъемы, хотя их неисправность не тестируется. Дополнительным признаком являются сложности при настройке телевизора. В любом случае ремонт необходимо проводить в сервисном центре.