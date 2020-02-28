28.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Какие налоги не платят пенсионеры: подборка пенсионных льгот

16:51 28.02.2020
0

При выходе на пенсию у россиян появляется не только право регулярно получать выплаты из пенсионных накоплений, но и некоторые особые льготы.

К ним относится изменение налогового режима для пенсионеров. После реформы льготы стали привязываться не к получению пенсионного удостоверения, а к определенному возрасту — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Сейчас эту категорию граждан называют «пенсионеры и предпенсионеры», но в статье мы будем называть ее просто пенсионерами. Платят ли пенсионеры налог на недвижимость читайте подробнее на nalog-prosto.ru.

Земельный налог

Каждому пенсионеру предлагается налоговый вычет на 6 соток земли. Если участок больше этого порога, то земельный налог платить нужно, но только на оставшуюся после вычета площадь. Например, если у вас в собственности 7 соток земли, то платить пошлину нужно только за 1 сотку.

Региональные власти имеют право дополнить земельные льготы своими особыми предложениями. Например, в Санкт-Петербурге пенсионеры освобождены от уплаты налога на площадь до 25 соток.

Какие налоги не платят пенсионеры: подборка пенсионных льгот

НДФЛ

Если после выхода на пенсию человек продолжает работать или заниматься предпринимательством, то его доход облагается НДФЛ. Но регулярные пенсионные начисления — нет.

У россиян есть возможность вернуть НДФЛ за год, предшествующий оформлению права собственности на недвижимость. Для пенсионеров эта льгота действует немного по-другому — они могут вернуть налоговый вычет за четыре года.

Транспортный налог

Налоговые льготы по транспорту каждый регион определяет самостоятельно. Например, в Москве особых льгот для пенсионеров не предусмотрено. А в Санкт-Петербурге пенсионеры могут не платить транспортный налог за автомобиль отечественного производства с двигателем мощностью до 150 л.с. В каждом регионе свои правила, поэтому необходимо узнавать о наличии льгот у местных органов управления.

Госпошлина

Пенсионный фонд начисляет меньше положенного? Хотите судиться, но опасаетесь потратить последние крохи пенсии на госпошлины? Не беда — при судебных тяжбах касаемо пенсионных выплат вы можете обращаться в суд без выплаты пошлины. Обращения по остальным вопросам облагаются госпошлиной, как обычно.

Например, если вы подаете в суд на пенсионный фонд за недостаток выплат, для вас это совершенно бесплатно. А судиться с соседом из-за его претензий на часть вашего участка — другое дело, пошлину платить придется.

Налог на имущество

Налог на имущество определяется местным управлением, но по всей стране пенсионеры освобождены от него. Сейчас женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет освобождаются от выплаты налога на:

  • одну квартиру;

  • один частный дом;

  • один гараж;

  • одну хозпостройку;

  • одну мастерскую.

Если у пенсионера в собственности по одному объекту каждого типа, он не платит налог на имущество. Но если у него, предположим, две квартиры, то за одну их них выплачивать налог все-таки придется.

Как оформить льготу

Достигнув предпенсионного возраста, лучше не медлить и подать заявление в ФНС. Сделать это можно в отделении налоговой службы или онлайн через государственные порталы. Для оформления заявления потребуется только паспорт, но вы можете приложить к нему пакет документов, подтверждающих право собственности на автомобиль, землю или недвижимость. Так процесс обработки заявки пойдет быстрее — ФНС не придется вручную запрашивать все документы у других структур.

Обратите внимание, что задним числом получить налоговые вычеты получится максимум за три года. Это значит, что, если женщина в возрасте 60 лет оформляет налоговые льготы, ей вернется выплаченная сумма лишь за три года, а не за пять, как можно было б ожидать.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Осквернили место гибели подростка от ножа сторонники движения АУЕ в Челябинске
19:15 28-02-2020
Осквернили место гибели подростка от ножа сторонники движения АУЕ в Челябинске
Оплатят выходной день голосования по поправкам в Конституцию получающим оклад россиянам
19:00 28-02-2020
Оплатят выходной день голосования по поправкам в Конституцию получающим оклад россиянам
БердскТребует безопасного дорожного движения прокуратура от мэра Бердска
18:45 28-02-2020
Требует безопасного дорожного движения прокуратура от мэра Бердска
Избили до смерти табуретом и ногами фронтовичку из-за денег пьяные соседи в Псковской области
18:30 28-02-2020
Избили до смерти табуретом и ногами фронтовичку из-за денег пьяные соседи в Псковской области
Заставлял разъезжать по саунам и гостиницам юных проституток житель Рубцовска
18:15 28-02-2020
Заставлял разъезжать по саунам и гостиницам юных проституток житель Рубцовска
БердскКуски стекла на сидении: на дыру в окне пожаловалась пассажирка маршрутки до Бердска 2
18:00 28-02-2020
Куски стекла на сидении: на дыру в окне пожаловалась пассажирка маршрутки до Бердска
В суд вызвала бизнесмена Тинькова налоговая служба США
17:45 28-02-2020
В суд вызвала бизнесмена Тинькова налоговая служба США
БердскПотепление до +5 градусов с ночными заморозками придет на выходных в Бердск
17:30 28-02-2020
Потепление до +5 градусов с ночными заморозками придет на выходных в Бердск
Квартира в наследство: как не унаследовать долги жильцов вместе с жильем
17:16 28-02-2020
Квартира в наследство: как не унаследовать долги жильцов вместе с жильем
Оторвало руку и изувечило лицо пенсионеру на заводе в Омске 1
17:15 28-02-2020
Оторвало руку и изувечило лицо пенсионеру на заводе в Омске