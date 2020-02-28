Какие налоги не платят пенсионеры: подборка пенсионных льгот

При выходе на пенсию у россиян появляется не только право регулярно получать выплаты из пенсионных накоплений, но и некоторые особые льготы.

К ним относится изменение налогового режима для пенсионеров. После реформы льготы стали привязываться не к получению пенсионного удостоверения, а к определенному возрасту — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Сейчас эту категорию граждан называют «пенсионеры и предпенсионеры», но в статье мы будем называть ее просто пенсионерами. Платят ли пенсионеры налог на недвижимость читайте подробнее на nalog-prosto.ru.

Земельный налог

Каждому пенсионеру предлагается налоговый вычет на 6 соток земли. Если участок больше этого порога, то земельный налог платить нужно, но только на оставшуюся после вычета площадь. Например, если у вас в собственности 7 соток земли, то платить пошлину нужно только за 1 сотку.

Региональные власти имеют право дополнить земельные льготы своими особыми предложениями. Например, в Санкт-Петербурге пенсионеры освобождены от уплаты налога на площадь до 25 соток.

НДФЛ

Если после выхода на пенсию человек продолжает работать или заниматься предпринимательством, то его доход облагается НДФЛ. Но регулярные пенсионные начисления — нет.

У россиян есть возможность вернуть НДФЛ за год, предшествующий оформлению права собственности на недвижимость. Для пенсионеров эта льгота действует немного по-другому — они могут вернуть налоговый вычет за четыре года.

Транспортный налог

Налоговые льготы по транспорту каждый регион определяет самостоятельно. Например, в Москве особых льгот для пенсионеров не предусмотрено. А в Санкт-Петербурге пенсионеры могут не платить транспортный налог за автомобиль отечественного производства с двигателем мощностью до 150 л.с. В каждом регионе свои правила, поэтому необходимо узнавать о наличии льгот у местных органов управления.

Госпошлина

Пенсионный фонд начисляет меньше положенного? Хотите судиться, но опасаетесь потратить последние крохи пенсии на госпошлины? Не беда — при судебных тяжбах касаемо пенсионных выплат вы можете обращаться в суд без выплаты пошлины. Обращения по остальным вопросам облагаются госпошлиной, как обычно.

Например, если вы подаете в суд на пенсионный фонд за недостаток выплат, для вас это совершенно бесплатно. А судиться с соседом из-за его претензий на часть вашего участка — другое дело, пошлину платить придется.

Налог на имущество

Налог на имущество определяется местным управлением, но по всей стране пенсионеры освобождены от него. Сейчас женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет освобождаются от выплаты налога на:

одну квартиру;

один частный дом;

один гараж;

одну хозпостройку;

одну мастерскую.

Если у пенсионера в собственности по одному объекту каждого типа, он не платит налог на имущество. Но если у него, предположим, две квартиры, то за одну их них выплачивать налог все-таки придется.

Как оформить льготу

Достигнув предпенсионного возраста, лучше не медлить и подать заявление в ФНС. Сделать это можно в отделении налоговой службы или онлайн через государственные порталы. Для оформления заявления потребуется только паспорт, но вы можете приложить к нему пакет документов, подтверждающих право собственности на автомобиль, землю или недвижимость. Так процесс обработки заявки пойдет быстрее — ФНС не придется вручную запрашивать все документы у других структур.

Обратите внимание, что задним числом получить налоговые вычеты получится максимум за три года. Это значит, что, если женщина в возрасте 60 лет оформляет налоговые льготы, ей вернется выплаченная сумма лишь за три года, а не за пять, как можно было б ожидать.