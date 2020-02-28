В суд вызвала бизнесмена Тинькова налоговая служба США

Слушания должны будут пройти с февраля по апрель 2020 года.

Акции банка бизнесмена подешевели на 10%

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении основателя и акционера «Тинькофф Банка» Олега Тинькова. Об этом говорится в раскрытии информации TCS Group Holding Plc — головной компании банка.

Дело касается налоговых споров, говорится в сообщении. Компания не раскрыла никаких деталей, но сообщила, что предприниматель уверен, что вопрос разрешится максимально оперативно.

Олег Тиньков примет участие в слушаниях в качестве частного лица. «Ситуация не затрагивает ни одну из операционных компаний группы Тинькофф», — говорится в сообщении.

Слушания должны будут пройти с февраля по апрель 2020 года.

Представитель «Тинькофф Банка» сообщил РБК, что компания самостоятельно сообщила информацию об участии Олега Тинькова в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой, «для прозрачного соблюдения всех юридических норм, имеющих отношение к публичной компании с листингом в Лондоне и Москве». При этом представитель компании подчеркнул, что Олег Тиньков не является гражданином США с 2013 года.

После появления информации о претензиях Налоговой службы США и начале судебных слушаний акции TCS Group Holding PLC начали терять в цене. По данным на 12:01 мск падение акций составило 10,3%.

Источник: РБК