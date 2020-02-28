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Куски стекла на сидении: на дыру в окне пожаловалась пассажирка маршрутки до Бердска

18:00 28.02.2020 Фото: Инцидент. Новосибирск
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Водитель маршрутки нашел выход из ситуации — заклеил все скотчем. Такой метод решения проблемы возмутил пользователей социальных сетей.

Куски стекла на сидении: на дыру в окне пожаловалась пассажирка маршрутки до Бердска
Дыра в окне маршрутки насмешила пользователей соцсетей

Одна из пассажирок маршрутки № 332, которая ходит от Речного вокзала до Бердска, пожаловалась на состояние транспорта, информация опубликована в сообществе «Инцидент. Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».

— Вот с такими дырами у нас ездит маршрутка №332 (Речной вокзал — Бердск). Пока ехали отпала вывеска на маршрутке и била по стеклу. Водитель вышел и замотал всё скотчем. Продолжив путь всё снова отпало. На сидении куски стекла, в окне дыра, — написала пользователь Елена в сообщество.

В комментариях под записью мнения пользователей социальных сетей разделились.

— Ага, надо было всех высадить где-нибудь между борком и разъездом и срочно уехать ставить стекло, — написал один из комментаторов к записи.

— Чё такого-то? Устранит как будет возможность, — пишет другой комментатор.

— Какой водитель такой и автомобиль!!!, — оппонирует всем еще один пользователь социальной сети.

— Скотч решение всех проблем, — мудро замечает очередной пользователь.

Куски стекла на сидении: на дыру в окне пожаловалась пассажирка маршрутки до Бердска
Куски стекла на сидении: на дыру в окне пожаловалась пассажирка маршрутки до Бердска
Куски стекла на сидении: на дыру в окне пожаловалась пассажирка маршрутки до Бердска
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От редакции

Накажут маршрутчика?

Аноним, 28 февраля 2020 18:33
Вчера на Пионерской стояла и обратила внимание,еще подумала-как его выпустили на линию
Аноним, 28 февраля 2020 19:11
Прорыв близок

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