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Заставлял разъезжать по саунам и гостиницам юных проституток житель Рубцовска

18:15 28.02.2020 Фото: tomiks33.ru
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В преступный бизнес злоумышленник вовлек своего отца — тот был «охранником» и водителем.

Заставлял разъезжать по саунам и гостиницам юных проституток житель Рубцовска
Теперь мужчина предстанет перед судом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей города Рубцовска, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст.241 УК РФ (организация занятия проституцией другими лицами с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних), ч.1 ст.240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией), ч.3 ст.240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетнего), ч.1 ст.241 УК РФ (деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами).

По данным следствия, с января 2017 по январь 2019 года ранее судимый житель города Рубцовска, не имеющий постоянного источника дохода и места работы, преследуя корыстную цель, организовал в городе Рубцовске занятие проституцией другими лицами. Для этого он создал преступную группу, привлек к участию в ней своего отца и знакомую, которые выполняли функции диспетчера и водителя-охранника. Кроме того, он подыскал бани, сауны, гостиницы и подобрал девушек, в том числе с использованием социальной сети, из числа жительниц города Рубцовска и иных районов Алтайского края, уже предоставляющих услуги интимного характера за денежное вознаграждение. Кроме того, к занятию проституцией путем различных обещаний и уговоров были привлечены 3 несовершеннолетние девушки.

В ходе следствия обвиняемые вину в содеянном признали полностью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник:Следственный комитет РФ

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