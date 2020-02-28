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Требует безопасного дорожного движения прокуратура от мэра Бердска

18:45 28.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В городе с 2018 года не принята схема организации дорожного движения. Прокурор считает, что это препятствует эффективности движения по дорогам в пределах городского округа. Акт нужно принять, чтобы устранить нарушение.

Требует безопасного дорожного движения прокуратура от мэра Бердска
Схемы организации дорожного движения в Бердске нет

Прокуратура добивается от администрации Бердска принятия правовых актов в сфере безопасности дорожного движения. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

-Прокуратура Бердска проанализировала полноту правового регулирования в сфере безопасности дорожного движения.
В 2018 году была разработана, но так и не утверждена комплексная схема организации дорожного движения для сети автомобильных дорог, расположенных в границах «Новосибирская городская агломерации г. Бердск». Эта схема была разработана для всей улично-дорожной сети Бердска (всех объектов дорожного хозяйства). Отсутствие утвержденной документации препятствует эффективной организации дорожного движения в пределах городского округа, — отметили в облпрокуратуре.

По этой причине прокурор Роман Сивак внес мэру Бердска Евгению Шестернину представление об устранении нарушений закона. Рассмотрение акта и устранение нарушений взято на контроль.

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