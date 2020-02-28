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Избили до смерти табуретом и ногами фронтовичку из-за денег пьяные соседи в Псковской области

18:30 28.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Они залезли в окно по строительным лесам. Убив старушку двое разбойников забрали чемодан с ее вещами. Суд присяжных пригворил их к 16 и 18 годам колонии строгого режима.

Избили до смерти табуретом и ногами фронтовичку из за денег пьяные соседи в Псковской области
Суд присяжных вынес обвинительный приговор убийцам

В Псковской области вынесен приговор двоим мужчинам за убийство ветерана Великой Отечественной войны, сообщили сегодня, 28 февраля, в главке Следственного комитета России.

Собранные следственными органами СКР по Псковской области доказательства признаны коллегией присяжных заседателей достаточными для вынесения обвинительного вердикта в отношении двух жителей города Порхова в возрасте 30 и 39 лет. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.4 ст.162 (разбой), п.«в,ж,з» ч.2 ст.105 (убийство) УК РФ.

Установлено, что в ночь на 27 января 2019 года в городе Порхове двое злоумышленников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, договорились совершить разбойное нападение на проживающую по соседству пожилую женщину, являющуюся инвалидом 2 группы и ветераном Великой Отечественной войны.

По строительным лесам они поднялись к окну кухни и через форточку незаконно проникли в жилище. Там, увидев потерпевшую, виновные вдвоем жестоко избили ее руками, ногами и табуретом, причинив телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Затем мужчины завладели не представляющим материальной ценности чемоданом потерпевшей, после чего с места преступления скрылись.

На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей виновным судом постановлен приговор, в соответствии с которым одному из фигурантов назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, второму – 18 лет лишения свободы. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.

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