28.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Оплатят выходной день голосования по поправкам в Конституцию получающим оклад россиянам

19:00 28.02.2020 Фото: Кремлин.ру
0

У тех, кто работает сдельно, 22 апреля тоже будет дополнительный выходной, но зарплату за него они не получат, объяснили в Федерации независимых профсоюзов.

Оплатят выходной день голосования по поправкам в Конституцию получающим оклад россиянам
В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. По его словам, это касается тех, кто работает на окладе.

«С этой точки зрения это, конечно, оплачиваемый день, юридически — оплачиваемый, то есть никто не заставит брать этот день за свой счет», — сказал он.

При этом у тех, кто работает сдельно, это тоже будет дополнительный выходной, но зарплату за него они не получат.

«Тот, кто работает сдельно, у того каждый выходной день — это день отдыха, с одной стороны, а с другой стороны, это непроизведенная продукция, неполученная за нее зарплата. Поэтому это, естественно, просто будет лишний выходной в этом месяце», — добавил Шмаков.

Он подчеркнул, что речь идет не о какой-то дополнительной оплате, а о том, что из зарплаты не будет вычета за дополнительный выходной, передает РИА Новости.

Провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля предложил сенатор, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас. Президент Владимир Путин согласился с этой идеей.

В конце января Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении.

По предложению Путина закон вступит в силу только после общероссийского голосования. Организовать подготовку к нему президент поручил ЦИК.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам заплатят?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Осквернили место гибели подростка от ножа сторонники движения АУЕ в Челябинске
19:15 28-02-2020
Осквернили место гибели подростка от ножа сторонники движения АУЕ в Челябинске
Оплатят выходной день голосования по поправкам в Конституцию получающим оклад россиянам
19:00 28-02-2020
Оплатят выходной день голосования по поправкам в Конституцию получающим оклад россиянам
БердскТребует безопасного дорожного движения прокуратура от мэра Бердска
18:45 28-02-2020
Требует безопасного дорожного движения прокуратура от мэра Бердска
Избили до смерти табуретом и ногами фронтовичку из-за денег пьяные соседи в Псковской области
18:30 28-02-2020
Избили до смерти табуретом и ногами фронтовичку из-за денег пьяные соседи в Псковской области
Заставлял разъезжать по саунам и гостиницам юных проституток житель Рубцовска
18:15 28-02-2020
Заставлял разъезжать по саунам и гостиницам юных проституток житель Рубцовска
БердскКуски стекла на сидении: на дыру в окне пожаловалась пассажирка маршрутки до Бердска 2
18:00 28-02-2020
Куски стекла на сидении: на дыру в окне пожаловалась пассажирка маршрутки до Бердска
В суд вызвала бизнесмена Тинькова налоговая служба США
17:45 28-02-2020
В суд вызвала бизнесмена Тинькова налоговая служба США
БердскПотепление до +5 градусов с ночными заморозками придет на выходных в Бердск
17:30 28-02-2020
Потепление до +5 градусов с ночными заморозками придет на выходных в Бердск
Квартира в наследство: как не унаследовать долги жильцов вместе с жильем
17:16 28-02-2020
Квартира в наследство: как не унаследовать долги жильцов вместе с жильем
Оторвало руку и изувечило лицо пенсионеру на заводе в Омске 1
17:15 28-02-2020
Оторвало руку и изувечило лицо пенсионеру на заводе в Омске