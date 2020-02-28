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Мишустин: снижение налогов на труд ведет к новым трансфертам в Пенсионный фонд

19:55 28.02.2020 Фото: ГД
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Поэтому, как отметил премьер-министр, необходим аккуратный и взвешенный подход. Ранее глава минфина назвал налоговую трудовуюнагрузку запредельной.

Мишустин: снижение налогов на труд ведет к новым трансфертам в Пенсионный фонд
Мишустин заявил, что снижение трудовых налогов рассматривается

Вопросы снижения трудовых налогов сейчас рассматриваются, но нужен аккуратный и взвешенный подход, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с членами Совета Федераций.

«Что касается вопросов страховых сборов: без сомнения, вопросы, связанные со снижением налогов на труд, рассматриваются. Здесь надо быть аккуратными и взвешивать ситуацию, потому что, как вы понимаете, любое снижение — это дополнительный трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду. И здесь нужно подойти аккуратно», — сказал глава правительства.

Он также пообещал изучить соответствующие предложения сенаторов, передает ТАСС. «Мы все ваши предложения изучим и поделимся тем, как мы думаем продолжить эту работу, а особенно для субъектов малого предпринимательства», — добавил Мишустин.

Ранее министр финансов Антон Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд в стране «запредельной». По его словам, Минфин ищет решения.

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