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Суд арестовал по подозрению во взятках начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину

20:15 28.02.2020 Фото: Википедии
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Ей инкриминируют взяточничество в особо крупном размере. Источники в правоохранительных органах сообщают о нескольких миллионах рублей. Полковника Алешину в декабре допрашивали в рамках уголовного дела об ущербе в 13 млрд рублей.

Суд арестовал по подозрению во взятках начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину
Полковнику полиции инкриминируют крупную взятку

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде в пятницу.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Алешиной, подозреваемой по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца», — сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что Алехина «подозревается в получении взятки в несколько миллионов рублей». «Ее уголовное дело расследуют следователи СК РФ»,- сказал он.

В начале декабря 2019 года в Telegram-каналах появились сведения о том, что в Москве провели более 30 обысков по делу о госконтракте между МВД России и организацией «Центральное страховое общество». Ущерб по уголовному делу, в рамках которого идут следственные действия, может составлять 13 млрд рублей. Также сообщалось, что по этому делу прошел допрос главы департамента материального и технического обеспечения МВД России генерала Виталия Сидоренко и начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника Светланы Алешиной. Тогда официальный представитель МВД Ирина Волк опровергла информацию об обысках у работников ведомства и о допросе Сидоренко.

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От редакции

За что брала взятки?

Аноним, 28 февраля 2020 20:50
НВР:
За всё? Неугадал?
Аноним, 28 февраля 2020 21:06
слушай, она так и Захарченко и ФСБка обгонит в рейтинге самых коррумпированных силовиков.
Аноним, 28 февраля 2020 22:17
хорошие гонщики на повороте обгоняют, рано еще итоги подводить
Виктор, 28 февраля 2020 21:33
НВР:Вы на него уже ответили. Госконтракт. Центральное страховое общество. Ущерб. Ответственное лицо. Sapienti sat

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