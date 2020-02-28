Суд арестовал по подозрению во взятках начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину

Ей инкриминируют взяточничество в особо крупном размере. Источники в правоохранительных органах сообщают о нескольких миллионах рублей. Полковника Алешину в декабре допрашивали в рамках уголовного дела об ущербе в 13 млрд рублей.

Полковнику полиции инкриминируют крупную взятку

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде в пятницу.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Алешиной, подозреваемой по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца», — сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что Алехина «подозревается в получении взятки в несколько миллионов рублей». «Ее уголовное дело расследуют следователи СК РФ»,- сказал он.

В начале декабря 2019 года в Telegram-каналах появились сведения о том, что в Москве провели более 30 обысков по делу о госконтракте между МВД России и организацией «Центральное страховое общество». Ущерб по уголовному делу, в рамках которого идут следственные действия, может составлять 13 млрд рублей. Также сообщалось, что по этому делу прошел допрос главы департамента материального и технического обеспечения МВД России генерала Виталия Сидоренко и начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника Светланы Алешиной. Тогда официальный представитель МВД Ирина Волк опровергла информацию об обысках у работников ведомства и о допросе Сидоренко.