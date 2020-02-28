Умерла прямо на уроке девочка в одной из школ Зеленограда

СК Москвы начал доследственную проверку по факту трагедии со школьницей. Она почувствовала себя плохо во время занятий и впоследствии скончалась.

Школьница упала замертво во время урока

В Москве проводится доследственная проверка по факту трагедии с девочкой во время урока в одной из школ Зеленограда.

Как сообщает сайт столичного СКР 28 февраля, в ходе доследственной проверки было установлено, что ученица одного из учебных заведений, расположенных на территории Зеленограда, почувствовала себя плохо и впоследствии скончалась.

Сейчас следователи осматривают место происшествия. Назначен весь необходимый комплекс действий, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Ведет опрос должностных лиц учебного заведения.

Процессуальное решение будет принято после окончания проверки.

Пока о том, страдала ли скончавшаяся девочка какими-либо тяжелыми заболеваниями не сообщается.