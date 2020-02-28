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Умерла прямо на уроке девочка в одной из школ Зеленограда

20:30 28.02.2020 Фото: Википедии
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СК Москвы начал доследственную проверку по факту трагедии со школьницей. Она почувствовала себя плохо во время занятий и впоследствии скончалась.

Умерла прямо на уроке девочка в одной из школ Зеленограда
Школьница упала замертво во время урока

В Москве проводится доследственная проверка по факту трагедии с девочкой во время урока в одной из школ Зеленограда.

Как сообщает сайт столичного СКР 28 февраля, в ходе доследственной проверки было установлено, что ученица одного из учебных заведений, расположенных на территории Зеленограда, почувствовала себя плохо и впоследствии скончалась.

Сейчас следователи осматривают место происшествия. Назначен весь необходимый комплекс действий, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Ведет опрос должностных лиц учебного заведения.

Процессуальное решение будет принято после окончания проверки.

Пока о том, страдала ли скончавшаяся девочка какими-либо тяжелыми заболеваниями не сообщается.

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От редакции

Вы боитесь за детей, отправляя их в школу?

Аноним, 28 февраля 2020 20:55
Мне очень жаль, что случилась такая трагедия. Один только вопрос. Вы как пылесос собираете весь негатив в стране? Уважаемые редакторы, было бы здорово, если на страницах этого сайта, можно было читать местные актуальные новости. Не стоит гнаться за федеральными новостными помойками.

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