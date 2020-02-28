Умерла прямо на уроке девочка в одной из школ Зеленограда

В Москве проводится доследственная проверка по факту трагедии с девочкой во время урока в одной из школ Зеленограда.
Как сообщает сайт столичного СКР 28 февраля, в ходе доследственной проверки было установлено, что ученица одного из учебных заведений, расположенных на территории Зеленограда, почувствовала себя плохо и впоследствии скончалась.
Сейчас следователи осматривают место происшествия. Назначен весь необходимый комплекс действий, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Ведет опрос должностных лиц учебного заведения.
Процессуальное решение будет принято после окончания проверки.
Пока о том, страдала ли скончавшаяся девочка какими-либо тяжелыми заболеваниями не сообщается.