Обнесут колючей проволокой Бердск: Открыть исправительный центр на крупных предприятиях просит мэра ФСИН

ИЦ может быть создан и на базе муниципальной собственности, предлагает служба исполнения наказаний. Депутаты опасаются, что исправительный центр появится на территории города после голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля.

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Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 27 февраля мэру Бердска Евгению Шестернину пришел ответ от руководства управления ФСИН по Новосибирской области. Генерал-майор внутренней службы Папето официально заверил главу города, что вопрос о размещении исправительного центра на базе бердской бригады спецназа ГРУ не рассматривается. Между тем, в управлении Федеральной службы исполнения наказания заявляют, что мест для приговоренных к принудительным работам в регионе катастрофически не хватает.

Кроме того в региональном главке ФСИН акцентировали внимание мэра Бердска на том, что муниципальные власти согласно протоколу Совбеза, утвержденного президентом России 16 мая 2019 года, обязаны содействовать расширению сети исправительных центров.

-На основании вышеизложенного предлагаем Вам проработать вопрос создания исправительного центра на базе объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, или на базе объектов недвижимого имущества крупных предприятий г. Бердска, которые будут использовать труд осужденных к принудительным работам.

По данным ФСИН, сейчас в новосибирской области 4863 осужденных имеют право на замену неотбытого реального срока наказания принудительными работами. Из них 185 жителей Бердска и 290 жителей соседнего Искитимского района.

— Указанные осужденные фактически не имеют возможности реализовать предоставленное им право на смягчение наказания, что в свою очередь негативно сказывается на достижении экономического эффекта, заложенного законодателем в основу наказания в виде принудительных работ, то есть не производятся отчисления из заработной платы осужденных в федеральный бюджет, в виде налога на доходы физических лиц в региональный и местный бюджеты, — пояснили в ведомстве.

По информации ФСИН, исправительные центры в Калининском и Первомайском районах Новосибирска рассчитаны всего на 160 мест, а там содержится 309 человек, у том числе бердчане.

Ответ ФСИН сегодня, 28 февраля, показали бердским депутатам. Но это их не успокоило. Напротив, Андрей Некрасов, который ведет переписку с Министерством обороны уже три года, не сомневается, что исправительный центр так или иначе «протолкнут» в Бердске.

-Зайдут, например, на территорию вертолетного полка или отремонтируют недостроенные дома Минобороны. Поставят вышки, обнесут колючей проволокой и будут наши дети и внуки гулять вокруг, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» депутат Некрасов.

По его мнению, успокаиваться рано, так как ИЦ в Бердске лоббируют на самом высоком уровне. Андрей Васильевич полагает, что до 22 апреля, до дня голосования за поправки в Конституцию, никакого движения не будет. А потом исправительный центр все-таки откроют.

Подробности — в ближайшее время.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», после появления информации о том, что Минобороны передал здания в бердском военном гарнизоне Федеральной службе исполнения наказания под открытие исправительного центра, бердчане возмутились. Они не хотят соседства с заключенными. Горожане собирали подписи под обращением против ИЦ, выходили в пикеты.

Напомним, что на базе бывшей 67-й бригады спецназа ГРУ бердские власти хотят открыть центр подготовки «Юнармии», а на территории 337-го вертолетного полка — кадетский корпус. Инициатором этого был в том числе Андрей Некрасов.