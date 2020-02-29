Он вас любит! Полюби его в ответ!

Как правильно ухаживать за кошками и собаками. Длинные когти причиняют собакам множество неудобств, не говоря о такой беде, как врастание в подушечку лапы. Можно подстригать отросшие когти или подпиливать. Правильное направление движения – сверху вниз.

Первый раз щенков и котят прививают в возрасте нескольких недель

От прививки до прически

Обзавестись домашним любимцем – дело не только приятное, но и ответственное, и хлопотное. Каждый владелец осуществляет ежедневный уход за своим новым другом: кормит, гуляет, моет. Однако есть обязательные процедуры, которые лучше, а иногда и единственно возможно доверить профессионалу. Специалист-грумер может распутать свалявшуюся шерсть собак и кошек, обработать когти, выполнить модельную стрижку. А ветеринарный врач позаботится о здоровье животного – проведет необходимые профилактические прививки.

Вакцинация



Первый раз щенков и котят прививают в возрасте нескольких недель. Взрослых животных вакцинируют ежегодно. Прививки помогают защитить домашних любимцев от опасных инфекций: от бешенства до чумки, ряд из которых представляет серьезную угрозу и для человека. Возможно поставить многокомпонентную вакцину, защищающую сразу от нескольких заболеваний. Прививают только здоровых животных, обязательное условие – отсутствие паразитов, блох и гельминтов. Вакцинацию проводит врач. Он же делает специальную отметку в ветеринарном паспорте. Если планируется путешествие с питомцем, наличие этого документа совершенно необходимо.

Стрижка

Как именно стричь собаку, предписывает стандарт той или иной породы. Выполняется процедура машинкой или ножницами. На одних участках тела шерсти оставляют намного меньше, чем на других. Морде и лапам придают строго определенную форму. По желанию владельца возможно выполнение абсолютно любой стрижки и окрашивания.

Укоротить шерсть нередко требуется и кошкам. Основная причина – появление колтунов у длинношерстных пород, если животное не позволяет тщательно расчесывать себя. Попытки кошки самостоятельно разобраться с этой проблемой приводят к тому, что куча меха отправляется в желудок, вызывая серьезные неприятности со здоровьем. В такой ситуации значительно проще подстричь длинную шерсть. Модельные стрижки, например, «лев» или «кот в сапогах», выглядят необычно и очень симпатично.

Тримминг

Отдельные породы собак, терьеры и шнауцеры, отличаются особенно жесткой шерстью, которая превосходно защищает в непогоду и практически не доставляет неудобств при линьке, что немаловажно для содержания животного в квартире. Жесткие волоски с определенной периодичностью созревают, потом отмирают. Если своевременно не удалять их, собака будет выглядеть неаккуратно. Избавляются от этих ненужных шерстинок путем выщипывания. Мертвые волоски удаляются без каких-либо проблем и неприятных ощущений для животного. Некоторые собаки даже могут спать во время тримминга. Повторять процедуру необходимо раз в 2 – 3 месяца. Крайне нежелательна регулярная стрижка терьеров и шнауцеров вместо тримминга. Это плохо сказывается на шерсти и через несколько лет может привести к почти полной потере животным шерстяного покрова.

Стриппинг

Это так называемый «полный тримминг», который включает удаление всех мертвых остевых волос и стрижку подшерстка. Стриппинг – обязательная процедура для животных, участвующих в выставках, и для охотничьих собак.

Маникюр

Длинные когти причиняют собакам множество неудобств, не говоря о такой беде, как врастание в подушечку лапы. Можно подстригать отросшие когти или подпиливать. Правильное направление движения – сверху вниз. Также собакам аккуратно убирают шерсть между пальцами. Возможно сделать маникюр и кошке. Обычно усатый друг прекрасно справляется с этой задачей самостоятельно, только вот точит когти об диван, обои и ковер. Чтобы обеспечить сохранность мебели в доме, кошке подрезают коготки когтерезкой.

Чистка зубов

Надежный способ сохранить здоровье питомца – регулярно чистить ему зубы. Пользоваться лучше мягкой зубной щеткой. Существует паста для собак и кошек со специальными приятными для животных вкусами (например, печени). Если образовались зубные камни, их можно удалить механически, либо ультразвуком.

Массаж

Расслабляет, поддерживает мышцы собаки или кошки в тонусе, помогает уменьшить болевые ощущения, восстановиться, снять усталость. Самочувствие животного значительно улучшается после массажа.