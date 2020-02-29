Вкус счастья: научитесь отдыхать в бане и без нее. Девушка, а вы в какую баню?

В Бердске два банных комплекса были незатейливыми и, мягко говоря, скромными. А сегодня в городе можно найти десятки бань на любой вкус и кошелек

Ведь русская баня с ее пряным духом и целебным паром всегда служила своеобразным способом закаливания организма, естественным лекарством от всякого рода заболеваний

«Девушка, в какую баню?! У него в квартире есть ванная!» — эта фраза из известного фильма замечательно характеризует тот период нашей жизни, когда посещение бани было скорее чем-то экзотичным для городского жителя.

Правильные традиции

В крупных городах издавна существовали большие банные комплексы, например, Сандуновские в Москве или Федоровские в Новосибирске. С появлением массового благоустроенного жилья, они, скорее, играли роль клубов по интересам. . Это свидетельствует о том, что посещение бани стало популярным, а сторонников здорового образа жизни точно не стало меньше. И это замечательно! Ведь русская баня с ее пряным духом и целебным паром всегда служила своеобразным способом закаливания организма, естественным лекарством от всякого рода заболеваний.

Полезная привычка

В бане полезно все: и горячий пар, пропитанный пихтовым ароматом, и контрастные процедуры, и массаж березовыми, дубовыми, бамбуковыми вениками, и, конечно, прекрасные травяные чаи с медом. Сформируйте у себя полезную привычку – каждую неделю приходить в баню. И вы обязательно почувствуете, как изменится ваше самочувствие. Заядлые банщики утверждают, что банные процедуры и кожу улучшают, и сердечно-сосудистую систему тренируют, и нервы в успокаивают, и подвижность суставов повышают, и обмен веществ активизируют. Вот что такое русская баня!

Нужно научиться отдыхать!

Перед тем как пойти в баню, хорошенько проанализируйте свое самочувствие. Даже если у вас нет хронических заболеваний и медицинского запрета на тепловые процедуры, все равно только хорошее самочувствие может быть пропуском в парилку.

Прежде всего, надо знать, что отправляться в парную следует не на полный желудок, но и не на пустой. Переедать перед посещением бани не стоит – это дополнительная нагрузка на организм. В парную не следует заходить сразу после тяжелой физической работы, лучше отдохнуть примерно час.

О недопустимости употребления спиртных напитков в бане хорошо известно. В парной алкоголь создает дополнительную нагрузку на сердце и почки. Кроме того, в состоянии алкогольного опьянения сложно правильно рассчитать нагрузку на организм, проследить время нахождения в парной.

Начнем с шапки и рукавиц?

Прежде чем войти в парилку, желательно пару минут постоять под теплым душем, чтобы разогреться, но не мочить голову: так будет легче переносить высокую температуру в парном отделении. Очень важно надевать банную шапку – это предохранит вашу голову от перегрева. А украшения обязательно нужно снять. Для защиты рук при парении рекомендуется надеть рукавицы или перчатки. Мыться с мылом перед заходом в парилку не следует, это предохранит кожу от пересушивания паром. В парную рекомендуется делать несколько заходов, чтобы организм постепенно адаптировался к повышенной температуре.

Завершать банные процедуры лучше спокойно: отдыхом с обильным чаепитием. Традиционным напитком для русской бани по праву считается горячий чай. Ромашковый, липовый, с душистым листом смородины и мяты. С медом и со вкусом…счастья!