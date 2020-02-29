За смерть пациентки с аппендицитом на операционном столе судят хирурга в Новосибирске

В Бердске несколько лет назад при похожих обстоятельствах скончалась 20-летняя девушка. Врачу, делавшему операцию, удалось избежать наказания. Уголовное дело прекратили за истечением срока давности преступления.

У каждого хирурга есть свое кладбище

Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего врача – хирурга. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Преступление расследовано первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Новосибирской области.

-По версии следствия, 19 ноября 2018 года в ГБУЗ НСО «ГКБ № 34» поступила пациентка с подозрением на острый аппендицит. Во время проведения диагностической лапароскопии оперирующий хирург не правильно выбрал методику вхождения в брюшную полость и повредил женщине хирургическим инструментом брюшную аорту. Из-за кровопотери спасти жизнь пациентки не удалось, — рассказали в облпрокуратуре 28 февраля.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Новосибирска.

Напомним, в Бердске в 2012 году дело о смерти пациентки с аппендицитом на операционном столе тоже дошло до суда. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», судили хирурга Александра Белужникова. По версии родных погибшей 20-летней Оксаны Ветровой, он не заметил, как повредил аорту. Из-за кровопотери девушка умерла.

Врач-хирург бердской горбольницы Александр Белужников, который проводил операцию, не признавал себя виновным в смерти пациентки, которая скончалась 16 февраля. Действия обвиняемого Александра Белужникова квалифицировало следствие как причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Судебный процесс длился более двух лет. И в марте 2014 года уголовное преследование бердского хирурга прекращено.

Так как истек срок давности совершения преступления, врач Александр Белужников не понес наказания, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».