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Обследует постояльцев дома престарелых в Бердске мобильная бригада медиков

10:35 29.02.2020 Фото: nso.ru
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Межведомственная работа по диспансеризации ветеранов организована в рамках национального проекта «Демография» в преддверии 75-летия Великой Победы.

Обследует постояльцев дома престарелых в Бердске мобильная бригада медиков
В Новосибирской области провели выездную диспансеризацию ветеранов

В Доме ветеранов Новосибирской области прошло первое выездное мероприятие по диспансеризации пожилых людей. С помощью мобильной бригады 68 человек смогли измерить артериальное и глазное давление, пройти ЭКГ, сдать кровь на биохимический анализ, получить консультации узких специалистов. Инициаторами выступили министерство труда и социального развития и областное министерство здравоохранения. Межведомственная работа по диспансеризации ветеранов организована в рамках национального проекта «Демография» в преддверии 75-летия Великой Победы.

По словам министра труда и социального развития Новосибирской области Ярослава Фролова, далее запланировано проведение выездных мероприятий в Новосибирском доме ветеранов и Бердском пансионате ветеранов труда им. М. И. Калинина.

— Проводя выездной прием, мы предлагаем всем пожилым людям заполнить анкету «Возраст не помеха», вопросы которой позволяют своевременно выявить первые признаки старческой астении у возрастной категории «60+» и разработать для пациента индивидуализированный план, — сообщила главный гериатр Новосибирской области Людмила Канунникова, пояснив, что это дает возможность обеспечить долголетие в максимально активной форме.

Мобильные бригады создаются рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Они помогают людям старше 65 лет, проживающих в сельской местности, добраться в медицинские учреждения, в том числе для прохождения диспансеризации, проведения вакцинаций, дополнительных скринингов и обследований. В состав мобильных бригад входят социальные работники и медицинские специалисты, в их распоряжении специализированные автомобили для перевозки маломобильных граждан. В прошлом году в Новосибирской области мобильные бригады доставили в медицинские учреждения 2295 пожилых людей. В планах на 2020 год — формирование таких бригад в каждом муниципальном районе региона.

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