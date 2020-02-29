Погибли в двух ДТП с дорожниками на одном месте водители трактора и «Газели» на омской трассе в Новосибирской области

Грузовой Mercedes на трассе Р-254 врезался в стоящие КамАЗ, «Газель» и трактор «Белорусь», принадлежащие дорожно-ремонтной службе. Следом большегруз Scania насмерть сбил тракториста. Два человека получили травмы.

Машины всмятку на трассе Р-254 в Новосибирской области

В субботу утром в Убинском районе произошло два ДТП с гибелью людей, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

29 февраля в 6.30 в Убинском районе на 1237-м км автодороги Р-254 водитель грузового автомобиля «Мерседес», следовавший со стороны Новосибирска в сторону Омска, совершил столкновение со стоящими в попутном направлении автомобилями КамАЗ и «Газель», а также трактором МТЗ-82 «Беларусь», принадлежащими дорожно-ремонтной службе. В результате происшествия на месте погиб водитель «Газели», получили травмы пассажир этого же автомобиля и водитель «Мерседеса».

Через небольшой период времени на этом же участке водитель грузового автомобиля «Скания», следовавший из Омска в Новосибирск, совершил наезд на водителя трактора (участника первого ДТП), находившегося на проезжей части, в результате чего мужчина погиб на месте.

В настоящее время на участке, где произошли ДТП, работают сотрудники полиции, которые выясняют причины и обстоятельства происшествий.