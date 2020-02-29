29.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Погибли в двух ДТП с дорожниками на одном месте водители трактора и «Газели» на омской трассе в Новосибирской области

10:15 29.02.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
0

Грузовой Mercedes на трассе Р-254 врезался в стоящие КамАЗ, «Газель» и трактор «Белорусь», принадлежащие дорожно-ремонтной службе. Следом большегруз Scania насмерть сбил тракториста. Два человека получили травмы.

Погибли в двух ДТП с дорожниками на одном месте водители трактора и Газели на омской трассе в Новосибирской области
Машины всмятку на трассе Р-254 в Новосибирской области

В субботу утром в Убинском районе произошло два ДТП с гибелью людей, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

29 февраля в 6.30 в Убинском районе на 1237-м км автодороги Р-254 водитель грузового автомобиля «Мерседес», следовавший со стороны Новосибирска в сторону Омска, совершил столкновение со стоящими в попутном направлении автомобилями КамАЗ и «Газель», а также трактором МТЗ-82 «Беларусь», принадлежащими дорожно-ремонтной службе. В результате происшествия на месте погиб водитель «Газели», получили травмы пассажир этого же автомобиля и водитель «Мерседеса».

Через небольшой период времени на этом же участке водитель грузового автомобиля «Скания», следовавший из Омска в Новосибирск, совершил наезд на водителя трактора (участника первого ДТП), находившегося на проезжей части, в результате чего мужчина погиб на месте.

В настоящее время на участке, где произошли ДТП, работают сотрудники полиции, которые выясняют причины и обстоятельства происшествий.

Погибли в двух ДТП с дорожниками на одном месте водители трактора и Газели на омской трассе в Новосибирской области

Погибли в двух ДТП с дорожниками на одном месте водители трактора и Газели на омской трассе в Новосибирской области

Погибли в двух ДТП с дорожниками на одном месте водители трактора и Газели на омской трассе в Новосибирской области

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Дорожников не было видно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Маска Бэтмена: мама девочки с невусом на все лицо Луны Феннер показала дочь после очередной операции
11:02 29-02-2020
Маска Бэтмена: мама девочки с невусом на все лицо Луны Феннер показала дочь после очередной операции
Помидоры: когда высаживать рассаду, семена к посеву, почва, температура, пикировка
10:40 29-02-2020
Помидоры: когда высаживать рассаду, семена к посеву, почва, температура, пикировка
БердскАфиша с 29 февраля в ДК "Родина" Бердска. Лекция о садовой землянике
10:38 29-02-2020
Афиша с 29 февраля в ДК
БердскОбследует постояльцев дома престарелых в Бердске мобильная бригада медиков
10:35 29-02-2020
Обследует постояльцев дома престарелых в Бердске мобильная бригада медиков
БердскМатеринский капитал: За первого и второго ребенка, рожденных после 1 января 2020 года получат маткапитал в 616 617 рублей в России, Новосибирске и Бердске 5
10:23 29-02-2020
Материнский капитал: За первого и второго ребенка, рожденных после 1 января 2020 года получат маткапитал в 616 617 рублей в России, Новосибирске и Бердске
Погибли в двух ДТП с дорожниками на одном месте водители трактора и "Газели" на омской трассе в Новосибирской области
10:15 29-02-2020
Погибли в двух ДТП с дорожниками на одном месте водители трактора и
БердскМощнейшая магнитная буря накроет 28 и 29 февраля жителей Бердска 9
22:01 28-02-2020
Мощнейшая магнитная буря накроет 28 и 29 февраля жителей Бердска
БердскДежурных не хватает? Как дозвониться до полиции Бердска? Если 02 молчит, звоните 112 5
22:00 28-02-2020
Дежурных не хватает? Как дозвониться до полиции Бердска? Если 02 молчит, звоните 112
Убила 9-летнего сына с ДЦП за отказ учить математику глухая мать в Москве 1
22:00 28-02-2020
Убила 9-летнего сына с ДЦП за отказ учить математику глухая мать в Москве
БердскВышитого Владимира Путина отправила друзьям в Германию мастерица из Бердска 7
21:55 28-02-2020
Вышитого Владимира Путина отправила друзьям в Германию мастерица из Бердска