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Афиша с 29 февраля в ДК «Родина» Бердска. Лекция о садовой землянике

10:38 29.02.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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1 марта в 12:00 на площади ДК «Родина» пройдет праздничное гуляние «Барыня – Масленица!» 0+.

Афиша с 29 февраля в ДК Родина Бердска. Лекция о садовой землянике
В ДК «Родина» нередко приезжают на гастроли творческие коллективы из разных городов

29 февраля 10:00 малый зал ДК «Родина»
Лекция в клубе садоводов-любителей «Росток»
Тема: «Агротехника садовой земляники» 18+

1 марта 11:00 малый зал
«Петушок – золотой гребешок»
Спектакль Новосибирского областного театра кукол 0+

1 марта 12:00 площадь ДК «Родина»
Праздничное гуляние «Барыня – Масленица!» 0+

2 марта 14:00 фойе 1 этажа
Танцевальная ретро-программа
для старшего поколения 25+

3 марта 15:00 малый зал
Тематическое мероприятие,
посвященное Международному женскому дню,
в интеллектуальном клубе «Зажги свечу» 12+

5 марта 16:00 большой зал
«Женщина. Весна. Победа»
Городское праздничное мероприятие,
посвященное Международному женскому дню 6+

7 марта 11:00 – 18:00 ДК «Родина»
Литературный фестиваль
«День женской книги» 0+

9 марта 11:00 большой зал
«Бластерспейс»
Сказка с космическими приключениями
Спектакль театра «Заводной апельсин» 6+

9 марта 18:00 большой зал
Сергей Горобченко в весеннем концерте «С любовью к Женщине» 12+

11 марта 18:00 малый зал
«Весенний концерт»
Концерт женского вокального ансамбля «Россияночка» 6+

12 марта 18:00 большой зал
Сергей Дроботенко с программой
«Двухчасовой курс смехотерапии» 12+

14 марта 16:00 большой зал
«Всё только начинается!»
Юбиле йный концерт, посвященный 35-летию
эстрадно-хореографического ансамбля «Экспромт» 0+

22 марта 11:00 большой зал
«Сказка про трёх поросят»
Спектакль Новосибирского областного театра кукол 0+

23 марта 19:00 большой зал
Владимир Данилец и Владимир Моисеенко
в юмористической программе
«Делу время – потехе 2 часа» 12+

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