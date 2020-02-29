Виновной признал банду «черных риелторов» суд присяжных Твери. На видео показали, как живыми закапывали людей

Банда из 13 человек находила одиноких москвичей и отбирала у них квартиры. После сделки купли-продажи, людей усыпляли и хоронили заживо. Мошенники и убийцы действовали в Твери и Москве почти 4 года.

Деятельность преступной группы пресечена 22 марта 2018 года

В Твери присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт в отношении жителей Московской и Тверской областей по уголовному делу о «черных риелторах». Об этом в субботу сообщили в главке Следственного комитета России.

Собранные следственными органами СКР по Тверской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного вердикта присяжных заседателей в отношении 13 жителей Московской и Тверской областей. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «ж», «к» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), п. «в» ч.3, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ (кража), ч.5 ст.33 ч.4 ст.159 УК РФ (пособничество мошенничеству).

Следствием и судом установлено, что в период с декабря 2012 по 2016 год житель Тверской области (уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью) в целях незаконного обогащения и получения постоянных доходов создал организованную преступную группу, в состав которой вошли люди из его близкого окружения и знакомые, перед которыми он лично ставил цели и задачи, участвовал в разработке планов преступной деятельности, в подготовке к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе принимая непосредственное участие в них, а также распределял полученные доходы.

Основной целью преступной группы являлись имущественные преступления против собственности — мошенничества, совершенные путем лишения граждан права на жилое помещение с целью завладения чужим имуществом и последующего получения материальной выгоды в результате его отчуждения, а также хищения денежных средств с пластиковых банковских карт одного из потерпевших.

-Под прицел участников преступной группы, как правило, попадали одинокие, ведущие асоциальный образ жизни граждане, имеющие в собственности квартиры в Москве. Потерпевшим предлагалось купить квартиру на территории Тверской области за меньшую стоимость от стоимости квартиры в столице, а разницу использовать в качестве прибыли. Группа действовала с особой жестокостью и цинизмом, убивая членов семей потерпевших с целью облегчения совершения преступления и устранения препятствий. А после того, как потерпевшие подписывали необходимые документы по купле-продаже квартир, участники группы угощали одиноких москвичей спиртным, в которое подмешивали снотворное, и когда потерпевший засыпал, совершали его убийство путем утопления либо закапывания живыми в землю, расстрела на территории кладбища в Тверской области, затем тщательно скрывали следы преступлений путем установления оградок и крестов с соседних могил на места захоронения убитых, — рассказали подробности в СКР.

В условиях конспирации, иерархии, сплоченности и строгой дисциплины участники организованной преступной группы на протяжении 2013-2018 годов орудовали на территории Московской и Тверской областей. Их жертвами стали 9 человек.

Деятельность преступной группы пресечена 22 марта 2018 года. Установить лиц, причастных к совершению преступления, удалось благодаря скрупулезной работе следователя следственного управления Следственного комитета, направленной на выявление преступлений прошлых лет, тщательному изучению и анализу уголовных дел, производство по которым было приостановлено. Кроме того, раскрытие и расследование данных преступлений стало возможным благодаря объединению усилий, обеспечению единства действий, взаимопомощи с Главным управлением уголовного розыска МВД России и регионального УМВД России.

Следствием установлено незаконное отчуждение 5 квартир, стоимость которых составляла от 4 до 8 миллионов рублей. Общая сумма похищенного имущества составила около 30 миллионов рублей.

Ранее следствием сообщалось о завершении расследования уголовного дела и направлении в суд в отношении одного из членов группы. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима сроком на 15 лет.

На основании вердикта присяжных судом будет постановлен приговор.

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