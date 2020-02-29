Видео с вечеринки и с места массового отравления людей углекислым газом в бане Москвы появилось в Сети

Два человека погибли в одной из бань Москвы в результате отравления химикатами в бассейне. На кадрах видно, что у заведения стоят несколько автомобилей скорой помощи и экстренных служб. У части из них включены проблесковые маячки.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», инцидент произошел во время празднования дня рождения известного блогера Екатерины Диденко. Она называет себя «аптечным Ревиззоро», а на ее страницу в Instagram подписаны более одного миллиона человек.
Видео с праздника в соцсетях также выкладывали подруги девушки. Судя по роликам, в бане собралась компания людей примерно 30 лет. Детей с ними не было.
Массовое отравление химикатами произошло в результате засыпания 25 кг искусственного льда в бассейн ради визуального эффекта. В бассейне на тот момент находились несколько человек. Они получили химические ожоги. В результате двое скончались, еще пятеро пострадали. По факту трагедии в московской сауне возбуждено уголовное дело.
По информации РЕН-ТВ, очевидцы смертельного ЧП ощутили «некрасивый» запах. В СМИ также появлялась информация о третьем погибшем.
Очевидец, который отдыхал в соседнем зале, рассказал подробности происшествия.
«Выхожу — в коридоре лежат люди, много людей, баллончики вдыхают. Дышат раз в полчаса. Что произошло, сам не понимаю», — пояснил мужчина.
«Запах был какой-то «некрасивый». В этой бане постоянно какие-то проблемы, то у них потолок протек, то еще что. Печальная ситуация», — рассказал очевидец.
Видео РЕН-ТВ