Видео с вечеринки и с места массового отравления людей углекислым газом в бане Москвы появилось в Сети

Трагедия произошла на дне рождения известного блогера Екатерины Диденко. Очевидцы сообщили о «некрасивом» запахе в момент смертельного ЧП. СМИ сообщают о трех погибших и пяти пострадавших от химических ожогов.

На месте смертельного ЧП

Два человека погибли в одной из бань Москвы в результате отравления химикатами в бассейне. На кадрах видно, что у заведения стоят несколько автомобилей скорой помощи и экстренных служб. У части из них включены проблесковые маячки.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», инцидент произошел во время празднования дня рождения известного блогера Екатерины Диденко. Она называет себя «аптечным Ревиззоро», а на ее страницу в Instagram подписаны более одного миллиона человек.

Видео с праздника в соцсетях также выкладывали подруги девушки. Судя по роликам, в бане собралась компания людей примерно 30 лет. Детей с ними не было.

Массовое отравление химикатами произошло в результате засыпания 25 кг искусственного льда в бассейн ради визуального эффекта. В бассейне на тот момент находились несколько человек. Они получили химические ожоги. В результате двое скончались, еще пятеро пострадали. По факту трагедии в московской сауне возбуждено уголовное дело.

По информации РЕН-ТВ, очевидцы смертельного ЧП ощутили «некрасивый» запах. В СМИ также появлялась информация о третьем погибшем.

Очевидец, который отдыхал в соседнем зале, рассказал подробности происшествия.

«Выхожу — в коридоре лежат люди, много людей, баллончики вдыхают. Дышат раз в полчаса. Что произошло, сам не понимаю», — пояснил мужчина.

«Запах был какой-то «некрасивый». В этой бане постоянно какие-то проблемы, то у них потолок протек, то еще что. Печальная ситуация», — рассказал очевидец.

Видео РЕН-ТВ