Дерипаска: «реальная цена» ипотеки не выше 5%

Олег Дерипаска неоднократно критиковал Банк России

«Реальная цена» ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

По его словам, сегодня даже «самый консервативный» Банк Японии понимает, что «пора готовиться к спаду экономики из-за проблем с коронавирусом». «Только наш ЦБ строит свою политику на учебниках макроэкономики середины прошлого века. Кто захочет брать ипотеку под 9%, когда ее реальная цена не больше 5%?» — отметил бизнесмен.

К своему посту он прикрепил ссылку на материал Reuters о возможных изменениях денежно-кредитной политики Банка Японии из-за сокращения ВВП страны в четвертом квартале прошлого года. По данным источников агентства, из-за вспышки коронавируса и опасности рецессии Банк Японии отказался от цели по инфляции в 2%. В четвертом квартале потребление в Японии снизилось на 2,9%, что наблюдалось впервые за 2019 год.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что средние ставки по ипотеке в начале 2020 года опустились ниже 9% и еще будут снижаться. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что ипотека остается очень дорогой и снижение ставки до 9% не может помочь россиянам улучшить жилищные условия. Согласно текущему нацпроекту, к 2024 году ставка должна снизиться до 8% годовых. Агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) прогнозировало, что по итогам 2020 года средняя ставка составит 8,5%.

Дерипаска неоднократно критиковал Банк России, передает РБК. В январе, комментируя речь президента США Дональда Трампа на ВЭФ в Давосе, он заявил, что в то время как в Штатах за последние три года было создано 7 млн новых рабочих мест, российский Центробанк «уничтожил» за тот же срок 2,5 млн. Он процитировал Трампа, сказавшего, что «Федеральная резервная система слишком быстро повышала ставки, а понижала медленно», отметив, что это девиз Банка России. Два года назад Дерипаска также заявил на форуме в Давосе, что «хвалить ЦБ точно не за что». Глава En+ уточнил, что «полное отсутствие» экономического роста в России связано с неконкурентоспособностью товаров, что является следствием завышенного курса рубля.