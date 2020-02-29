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Силуанов: курс рубля обваливается следом за снижением цен на нефть

17:00 29.02.2020 Фото: Кремлин.ру
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Он подчеркнул, что российский бюджет защищен от колебаний стоимости нефти. При цене даже около 30 долларов за баррель Россия способна четыре года финансировать «спокойно наши расходы».

Силуанов: курс рубля обваливается следом за снижением цен на нефть
Силуанов выразил уверенность, что цены на черное золото не будут долго держаться на низком уровне

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля. Он подчеркнул, что российский бюджет защищен от колебаний цен на нефть.

«Резервы созданы. Сейчас мы при цене на нефть даже около 30 долларов за баррель — я фантазирую — мы четыре года профинансируем спокойно наши расходы», — рассказал Силуанов.

Он отметил, что снижение курса рубля происходит в первую очередь из-за того, что цены на нефть снижаются. По словам министра, бюджетное правило сдерживает волатильность курса российской валюты, но «глобальные изменения по нефти» не могут не повлиять на курсовые соотношения.

Силуанов выразил уверенность, что цены на черное золото не будут долго держаться на низком уровне. Он пояснил, что себестоимость добычи целого ряда нефтяных месторождений, в первую очередь сланцевых, все же выше.
«Наша базовая цена — 42 доллара за баррель, в принципе при такой цене мы балансируем бюджет, и это нас защищает», — объяснил министр.

Он отметил, что дальнейшая судьба нефтяных котировок — это вопрос взаимодействий России с ОПЕК, передает РИА Новости.

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От редакции

Нефти еще надолго хватит?

Аноним, 29 февраля 2020 17:29
Зато у нас самые хитромудрые ракеты в мире
Новый мэр, 29 февраля 2020 18:19
Путин пообещал избавить Россию от нефтяной зависимости."В скором времени все бюджетные расходы, а также долгосрочные инвестиционные программы больше не будут привязываться к ценам на нефть" Об этом сегодня заявил Владимир Путин, выступая на открывшемся в Петербурге 16-м экономическом форуме. Прошло 8 лет!!!!!!!

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