Погиб пилот разбившегося частного вертолета Robinson в Астраханской области

Вертолет Робинсон-44 Пилот упавшего в Астраханской области частного вертолета погиб

Спасатели обнаружили место падения частного вертолета в Наримановском районе Астраханской области, пилот погиб, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Факт падения вертолета подтвержден, в результате поисковых мероприятий место обнаружено», — сказали в пресс-службе. «Пилот найден, к сожалению, он погиб», — добавил собеседник агентства.

В пресс-службе УМВД по региону также проинформировали об обнаружении места падения вертолета. «На месте работают все службы. Место труднодоступное», — уточнили там. На место крушения вертолета отправились представители администрации Наримановского района.

В пятницу вечером в ГУ МЧС поступила информация о падении частного вертолета Robinson, принадлежащего компании «Аэросоюз-Волгоград», в районе села Линейное. В администрации района сообщили, что пилотом вертолета, предположительно, являлся учредитель «Аэросоюз-Волгоград» Виктор Климочкин.

Следственные органы Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводят доследственную проверку.