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Последний день зимы: Днем до +3 градусов будет в Бердске 29 февраля

13:52 29.02.2020
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Днем по юго-западу преимущественно без осадков, при прояснениях изморозь, туманы, на дорогах местами гололедица. Ветер западный 4-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. 29 февраля в Бердске — лужи на дорогах, немного пасмурно, лучше надевать — резиновую обувь. 

Последний день зимы: Днем до +3 градусов будет в Бердске 29 февраля
На дорогах лужи. Бердск — 29 февраля 2020 года

Метеорологическая обстановка: по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки ожидается облачно с прояснениями, местами небольшой сне. Ночью по северу, днем по востоку местами умеренный мокрый снег, местами гололедные явления. Днем по юго-западу преимущественно без осадков, при прояснениях изморозь, туманы, на дорогах местами гололедица. Ветер западный 4-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -2, -7°C, при прояснениях до -12°C, днём -2, +3°C.

29 февраля в Бердске — лужи на дорогах, немного пасмурно, лучше надевать — резиновую обувь.

Последний день зимы: Днем до +3 градусов будет в Бердске 29 февраля

Весна завтра придет в Бердск

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Курьер.Среда.Бердск

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