Последний день зимы: Днем до +3 градусов будет в Бердске 29 февраля

Днем по юго-западу преимущественно без осадков, при прояснениях изморозь, туманы, на дорогах местами гололедица. Ветер западный 4-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. 29 февраля в Бердске — лужи на дорогах, немного пасмурно, лучше надевать — резиновую обувь.

На дорогах лужи. Бердск — 29 февраля 2020 года

Метеорологическая обстановка: по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки ожидается облачно с прояснениями, местами небольшой сне. Ночью по северу, днем по востоку местами умеренный мокрый снег, местами гололедные явления. Днем по юго-западу преимущественно без осадков, при прояснениях изморозь, туманы, на дорогах местами гололедица. Ветер западный 4-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -2, -7°C, при прояснениях до -12°C, днём -2, +3°C.

29 февраля в Бердске — лужи на дорогах, немного пасмурно, лучше надевать — резиновую обувь.