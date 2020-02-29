75 дней до Победы: Шура, я Вам выслал по почте из Иваново 105 руб.

Фронтовик отправил деньги родным

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля, каждый день на сайте выходит письмо бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» Бердского историко-художественного музея.

11/II-42 г.

Здравствуй, милая и дорогая моя жена Александра Евгеньевна и милые дорогие мои деточки Зоя и Володя. Шлю я Вам всем свой сердечный привет и желаю всего хорошего в Вашей жизни. Привет передайте дорогой и милой для меня Мамаше. Я их так же не забуду за ихнюю помощь нам,пПапаше дорогому передайте от меня привет и дайте адрес их. Привет Нине, тёте Поле и всем остальным.

Шура, сообщаю о себе. Рана моя зарастает. Ходил на двух костылях, а сейчас с одним, и на ногу уже понемногу приступаю, а с 1-го марта наверное еду на фронт с немецкими варварами воевать. Если останусь жив и ранят третий раз, то прямо поеду лечиться в свой Бердский или Новосибирский госпиталь. У меня ведь нельзя на ногу было ступить, на носилках носили, а сейчас сам хожу с костылем.

Шура, я Вам выслал по почте из Иваново 105 руб. денег, как получишь письмо и деньги, дай ответ.

Я Вам посылал 9 февраля, куда лучше, туда и расходуй их, тебе виднее. Может, еще пособлю. Я живу хорошо, только то плохо, что без Вас, и после выздоровления опять придется дело иметь на фронте, с немецкими мерзавцами воевать, а вы не скучайте, живите и работайте, как хотите, Вам на месте виднее.

Шура и дети мои Зоя и Володя, жму ручки Ваши и целую Вас всех. Живите, не скучайте. Я остаюсь жив и здоров на защите нашего отечества.

Привет всем! Всем! Всем!

Ваш любящий писал папа Федя.

Шура, для детей сделай горку от ворот, пусть катаются на санках и бегают понемногу каждый день без продрог, чтоб больше сами бегали – они будут здоровы на воздухе, понятно!

Новосибирская обл.

Н-Сибирский район

Село Бердск

Улица Советская №124

Созиновой Ал-ре Евгеньевне

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Гор. Иваново- областное

П/я № 97

от Созинова Ф.Н.