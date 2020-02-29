29.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

75 дней до Победы: Шура, я Вам выслал по почте из Иваново 105 руб.

15:25 29.02.2020, Елена Белоусова Фото: БИХИМ
0

Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходят отрывки письма бердского участника Великой Отечественной войны. Федор Созинов пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: Шура, я Вам выслал по почте из Иваново 105 руб.
Фронтовик отправил деньги родным
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы: Шура, я Вам выслал по почте из Иваново 105 руб.

75 дней до Победы: Шура, я Вам выслал по почте из Иваново 105 руб.75 дней до Победы: Шура, я здесь поправился сильно на лице и вообще даже сам удивленЕщё 3 новости

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля, каждый день на сайте выходит письмо бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» Бердского историко-художественного музея.

11/II-42 г.
Здравствуй, милая и дорогая моя жена Александра Евгеньевна и милые дорогие мои деточки Зоя и Володя. Шлю я Вам всем свой сердечный привет и желаю всего хорошего в Вашей жизни. Привет передайте дорогой и милой для меня Мамаше. Я их так же не забуду за ихнюю помощь нам,пПапаше дорогому передайте от меня привет и дайте адрес их. Привет Нине, тёте Поле и всем остальным.

Шура, сообщаю о себе. Рана моя зарастает. Ходил на двух костылях, а сейчас с одним, и на ногу уже понемногу приступаю, а с 1-го марта наверное еду на фронт с немецкими варварами воевать. Если останусь жив и ранят третий раз, то прямо поеду лечиться в свой Бердский или Новосибирский госпиталь. У меня ведь нельзя на ногу было ступить, на носилках носили, а сейчас сам хожу с костылем.

Шура, я Вам выслал по почте из Иваново 105 руб. денег, как получишь письмо и деньги, дай ответ.
Я Вам посылал 9 февраля, куда лучше, туда и расходуй их, тебе виднее. Может, еще пособлю. Я живу хорошо, только то плохо, что без Вас, и после выздоровления опять придется дело иметь на фронте, с немецкими мерзавцами воевать, а вы не скучайте, живите и работайте, как хотите, Вам на месте виднее.

Шура и дети мои Зоя и Володя,  жму ручки Ваши и целую Вас всех. Живите, не скучайте. Я остаюсь жив и здоров на защите нашего отечества.
Привет всем! Всем! Всем!
Ваш любящий писал папа Федя.

Шура, для детей сделай горку от ворот, пусть катаются на санках и бегают понемногу каждый день без продрог, чтоб больше сами бегали – они будут здоровы на воздухе, понятно!

Новосибирская обл.
Н-Сибирский район
Село Бердск
Улица Советская №124
Созиновой Ал-ре Евгеньевне
_____________________________
Гор. Иваново- областное
П/я № 97
от Созинова Ф.Н.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ваши родные воевали?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЗа смерть пациентки с аппендицитом на операционном столе судят хирурга в Новосибирске
16:10 29-02-2020
За смерть пациентки с аппендицитом на операционном столе судят хирурга в Новосибирске
Bloomberg: обеднели на $444 млрд из-за коронавируса богатейшие люди планеты
15:55 29-02-2020
Bloomberg: обеднели на $444 млрд из-за коронавируса богатейшие люди планеты
Опрокинулся в кювет автобус с детьми из футбольной команды под Ульяновском. Из 29 пассажиров 10 пострадали
15:40 29-02-2020
Опрокинулся в кювет автобус с детьми из футбольной команды под Ульяновском. Из 29 пассажиров 10 пострадали
Бердск75 дней до Победы: Шура, я Вам выслал по почте из Иваново 105 руб.
15:25 29-02-2020
75 дней до Победы: Шура, я Вам выслал по почте из Иваново 105 руб.
Позвать РПЦ на общеправославную встречу после Пасхи хочет Константинопольский патриарх
15:10 29-02-2020
Позвать РПЦ на общеправославную встречу после Пасхи хочет Константинопольский патриарх
Разбился насмерть упавший с балкона на 9-м этаже мужчина в Новосибирске
14:50 29-02-2020
Разбился насмерть упавший с балкона на 9-м этаже мужчина в Новосибирске
БердскК массовым митингам против «зоны» с исправительным центром готовятся активисты Бердска 1
14:37 29-02-2020
К массовым митингам против «зоны» с исправительным центром готовятся активисты Бердска
Видео взрыва и падения метеорита выложил житель Хорватии в сеть. Взрыв слышали полстраны 1
14:36 29-02-2020
Видео взрыва и падения метеорита выложил житель Хорватии в сеть. Взрыв слышали полстраны
БердскВкус счастья: научитесь отдыхать в бане и без нее. Девушка, а вы в какую баню? 1
14:10 29-02-2020
Вкус счастья: научитесь отдыхать в бане и без нее. Девушка, а вы в какую баню?
Он вас любит! Полюби его в ответ! 1
14:06 29-02-2020
Он вас любит! Полюби его в ответ!