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К массовым митингам против «зоны» с исправительным центром готовятся активисты Бердска

14:37 29.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: Предоставлено Натальей Слесаревой
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Общественники будут протестовать, если кто-то из бизнесменов согласиться открыть ИЦ. По словам Натальи Слесаревой, сейчас в Бердск возят на работу заключенных с Первомайки. Она предлагает отправлять осужденных поднимать заброшенные деревни — в Бердске места нет.

К массовым митингам против «зоны» с исправительным центром готовятся активисты Бердска
Одиночный пикет у здания мэрии Бердска провела 22 февраля Наталья Слесарева

— Я в шоке! — такими словами оценила информацию о вероятности открытия в Бердске исправительного центра Наталья Слесарева, организатор пикетов против размещения учреждения ФСИН на территории города.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в ответ на письмо руководителя управления ФСИН по Новосибирской области генерал-майора Папеты мэру Бердска, власть в течение месяца должна найти место для ИЦ. Не факт, что это произойдет, пояснил «Курьер. Среда. Бердск» и. о. главы города Владимир Захаров, но «проработать вопрос, обсудить с общественностью и предпринимателями» власть обязана.

Захаров подчеркнул: администрация Бердска заняла твердую позицию, что на месте бригады спецназа ИЦ быть не может. Пока и. о. мэра не смог назвать места, где может открыться исправительное учреждение:

— Надо смотреть. Если таких мест не найдем, так и ответим ФСИН. Но вопрос надо проработать, пообщаться с предпринимателями. Мы не можем просто отмахнуться: дескать, нет и — все. Аргументировать тем, что мы просто не хотим ИЦ в городе, невозможно и непозволительно. Встать в позу мы не имеем права. Может, какой-то завод скажет, что готов предоставить, к примеру, свободный корпус, поставить кровати. В течение 30 календарных дней мы обязаны дать ответ.

По мнению Натальи Слесаревой, «местные олигархи», скорее всего, согласятся приютить у себя осужденных к принудительным работам, чтобы использовать их труд. Но Бердск, как считает активистка, не в состоянии держать на своей территории исправительный центр. Поэтому, она вместе с многочисленными сторонниками намерена продолжать протестовать против ИЦ.

— У нас одновременно работают пять групп активистов, которые собирают подписи, доносят информацию до населения, выходят на пикеты и стоят на низком старте, чтобы прийти нам на помощь в любой момент. Мы не должны допустить появления в городе исправительного центра, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 29 февраля, Наталья Петровна.

Она с большой долей вероятности полагает, что кто-то из предпринимателей захочет предоставить свои помещения под проживание заключенных. По ее словам, бердские бизнесмены возят к себе на работу осужденных из исправительного центра, расположенного в Первомайском районе Новосибирска.

Свободного муниципального имущества под эти, скорее всего, в Бердске найдут. ФСИН, между тем, обращаясь к мэру Бердска Евгению Шестернину, просит изыскать возможность размещения ИЦ либо на муниципальных площадях, либо на коммерческих предприятиях, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Служба исполнения наказания ссылается на дефицит мест для осужденных к принудительным работам и на подписанный президентом протокол Совбеза о содействии местных органов власти в расширении сети исправительных центров.

Слесарева с единомышленниками намерена подать в горадминистрацию заявку на проведение митинга с темой «против ИЦ». Она считает, что вопрос нужно выносить на широкую общественность, информировать о мнении людей не только власть Бердска, но и губернатора, Москву. Если массовую акцию мэрия не согласует, активисты будут больше проводить одиночных пикетов, разрешения на которые не требуются.

— Куда нам лепить исправительный центр? Наш город по площади самый маленький в области. А живет 104 тыс. человек! Населенность очень плотная, — аргументировала Наталья Слесарева, отметив, что она ни в коем случае не призывает к бунту, надеясь, что протесты будут носить мирный, цивилизованный характер. — Наше мнение власти должны услышать! В городе криминогенная обстановка и без того оставляет желать лучшего — на улицах бьют и грабят. Зачем нам еще несколько сот зэков? Кроме того, в Бердске и так не хватает рабочих мест — полгорода ездит работать в Новосибирск. Пусть заключенных посылают поднимать заброшенные деревни, восстанавливают дома, ведут хозяйство, поставляют продукты в магазины.

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От редакции

ИЦ в Бердске будет?

Аноним, 29 февраля 2020 15:38
Уважаемый Захаров. В Бердске ваши бизнесмены и так копеечные зарплаты платят. Мест рабочих мало. Большинство коренных жителей вынуждены ездить в Новосибирск на работу. Но вы пошли ещё дальше. Решили зэкам рабочие места отдать. Это уже верх цинизма.

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