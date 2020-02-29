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Видео взрыва и падения метеорита выложил житель Хорватии в сеть. Взрыв слышали полстраны

14:36 29.02.2020 Фото: Стопкадр
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По данным Хорватского астрономического союза, взрыв метеорита произошел около 10:30 по местному времени на высоте более 30 километров. Звук от взрыва длился несколько секунд и был слышен во всей северной части страны.

Видео взрыва и падения метеорита выложил житель Хорватии в сеть. Взрыв слышали полстраны
На кадрах видно, как болид с большой скоростью пролетает над населенным пунктом, после чего происходит яркая вспышка

В Хорватии камера автомобильного видеорегистратора запечатлела падение и взрыв метеорита. Видео опубликовал один из пользователей Facebook.
На кадрах видно, как болид с большой скоростью пролетает над населенным пунктом, после чего происходит яркая вспышка, пишет РИА Новости.
По данным Хорватского астрономического союза, взрыв метеорита произошел около 10:30 по местному времени на высоте более 30 километров. Звук от взрыва длился несколько секунд и был слышен во всей северной части страны.

Видео Tomislav Čar

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От редакции

Выдели такие болиды?

Поросёнок Пётр, 29 февраля 2020 14:52
Увы, ничего подобного, кроме обычных мелких метеоров

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