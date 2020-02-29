Видео взрыва и падения метеорита выложил житель Хорватии в сеть. Взрыв слышали полстраны

По данным Хорватского астрономического союза, взрыв метеорита произошел около 10:30 по местному времени на высоте более 30 километров. Звук от взрыва длился несколько секунд и был слышен во всей северной части страны.

На кадрах видно, как болид с большой скоростью пролетает над населенным пунктом, после чего происходит яркая вспышка

В Хорватии камера автомобильного видеорегистратора запечатлела падение и взрыв метеорита. Видео опубликовал один из пользователей Facebook.

На кадрах видно, как болид с большой скоростью пролетает над населенным пунктом, после чего происходит яркая вспышка, пишет РИА Новости.

По данным Хорватского астрономического союза, взрыв метеорита произошел около 10:30 по местному времени на высоте более 30 километров. Звук от взрыва длился несколько секунд и был слышен во всей северной части страны.

Видео Tomislav Čar