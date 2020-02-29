Разбился насмерть упавший с балкона на 9-м этаже мужчина в Новосибирске

Прибывшие врачи констатировали смерть, на месте происшествия работали сотрудники полиции. Обстоятельства трагедии выясняются. Но предполагают, что произошел несчастный случай.

Мужчина средних лет выпал с балкона в сугроб

В Первомайском районе Новосибирска мужчина упал с 9-го этажа и погиб. Об этом в воскресенье сообщили в паблике АСТ-54.

Трагедия произошла в первом часу ночи 29 февраля в доме №5 на улице Чапаева. Мужчина средних лет выпал с балкона в сугроб. Прибывшие врачи констатировали смерть, на месте происшествия работали сотрудники полиции.

По словам соседки погибшего, у мужчины остались жена и двое детей. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Пользователи предполагают, что мужчина хотел поправить сайдинг на балконе, «чтоб никого не зашибло, а получилось то, что получилось».