29.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Bloomberg: обеднели на $444 млрд из-за коронавируса богатейшие люди планеты

15:55 29.02.2020 Фото: Википедии
0

По данным агентства, глава корпорации Amazon Джефф Безос, сооснователь Microsoft Билл Гейтс и генеральный директор французской группы компаний LVMH Бернар Арно понесли самые крупные потери за неделю.

Bloomberg: обеднели на $444 млрд из за коронавируса богатейшие люди планеты
Илон Маск потерял на этой неделе $9 млрд после падения стоимости акций компании

Суммарное состояние 500 самых богатых людей планеты на этой неделе уменьшилось на $444 млрд из-за значительного снижения показателей фондовых рынков на фоне распространения коронавируса. Такие оценки опубликовало агентство Bloomberg.

По его данным, трое самых богатых людей мира: глава корпорации Amazon Джефф Безос, сооснователь Microsoft Билл Гейтс и генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно понесли самые крупные потери. По оценкам агентства, их совокупное состояние снизилось примерно на $30 млрд.

Глава компании Tesla Илон Маск, занимающий 25-е место в рейтинге самых богатых людей планеты, потерял на этой неделе $9 млрд после падения стоимости акций компании.

Согласно оценкам газеты The Wall Street Journal, текущая неделя стала для фондового рынка США самой неудачной с момента финансового кризиса 2008 года. Падение Dow Jones за неделю составило 12,4%, S&P 500 — 11,5%, Nasdaq — 10,5%. При этом котировки акций свыше 95% компаний, представленных в листинге S&P 500, снизились более чем на 10% по сравнению с достигнутыми ранее максимумами.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 52 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс., передает ТАСС.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Они почувствовали потери?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЗа смерть пациентки с аппендицитом на операционном столе судят хирурга в Новосибирске
16:10 29-02-2020
За смерть пациентки с аппендицитом на операционном столе судят хирурга в Новосибирске
Bloomberg: обеднели на $444 млрд из-за коронавируса богатейшие люди планеты
15:55 29-02-2020
Bloomberg: обеднели на $444 млрд из-за коронавируса богатейшие люди планеты
Опрокинулся в кювет автобус с детьми из футбольной команды под Ульяновском. Из 29 пассажиров 10 пострадали
15:40 29-02-2020
Опрокинулся в кювет автобус с детьми из футбольной команды под Ульяновском. Из 29 пассажиров 10 пострадали
Бердск75 дней до Победы: Шура, я Вам выслал по почте из Иваново 105 руб.
15:25 29-02-2020
75 дней до Победы: Шура, я Вам выслал по почте из Иваново 105 руб.
Позвать РПЦ на общеправославную встречу после Пасхи хочет Константинопольский патриарх
15:10 29-02-2020
Позвать РПЦ на общеправославную встречу после Пасхи хочет Константинопольский патриарх
Разбился насмерть упавший с балкона на 9-м этаже мужчина в Новосибирске
14:50 29-02-2020
Разбился насмерть упавший с балкона на 9-м этаже мужчина в Новосибирске
БердскК массовым митингам против «зоны» с исправительным центром готовятся активисты Бердска 1
14:37 29-02-2020
К массовым митингам против «зоны» с исправительным центром готовятся активисты Бердска
Видео взрыва и падения метеорита выложил житель Хорватии в сеть. Взрыв слышали полстраны 1
14:36 29-02-2020
Видео взрыва и падения метеорита выложил житель Хорватии в сеть. Взрыв слышали полстраны
БердскВкус счастья: научитесь отдыхать в бане и без нее. Девушка, а вы в какую баню? 1
14:10 29-02-2020
Вкус счастья: научитесь отдыхать в бане и без нее. Девушка, а вы в какую баню?
Он вас любит! Полюби его в ответ! 1
14:06 29-02-2020
Он вас любит! Полюби его в ответ!