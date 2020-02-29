Погиб в тройном ДТП водитель Skoda Octavia под Новосибирском. 6 взрослых и 5-летний ребенок попали в больницу

«Шкода» ехала в сторону Кемерова. При выезде на встречку она столкнулась с двумя автомобилями — Suzuki Swift и Nissan Primera. В смертельной аварии пострадали 7 человек.

Полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП

В Новосибирском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в субботу в региональном управлении МВД.

Сегодня, 29 февраля, в 13.40 в Новосибирском районе на автодороге К-19р водитель автомобиля «Шкода Октавия» 1986 года рождения, следовавший в сторону Кемерово, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями «Сузуки Свифт» и «Ниссан Премьера».

-В результате ДТП водитель «Шкоды» погиб на месте. Кроме того, с места аварии в больницу с различными травмами было доставлено 7 человек, в том числе ребенок 2014 года рождения. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые выясняют причины и обстоятельства происшествия, — рассказали в полицейском ведомстве.