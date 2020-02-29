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Эрдоган просит Путина оставить войска Турции с режимом Сирии один на один

18:03 29.02.2020 Фото: Кремлин.ру
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Сирийский вопрос — это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы. Мы туда вошли не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа, заявил Эрдоган.

Эрдоган просит Путина оставить войска Турции с режимом Сирии один на один
Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Сирией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попросил своего российского коллегу Владимира Путина не вмешиваться в противостояние турецких войск и сирийской правительственной армии.
«Сирийский вопрос — это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы. Мы туда вошли не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдем. Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем что нужно», — сказал он, выступая в Стамбуле.
Эрдоган также сообщил, что число турецких военных, погибших при авиаударе сирийской армии в Идлибе, возросло до 36.

«Мы уничтожили более 2100 сирийских военных, 300 единиц военного транспорта, семь химических складов. И будем продолжать их уничтожать», — добавил президент Турции.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы «Хайят Тахрир аш-Шам»* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь. По информации российского Минобороны, вместе с боевиками под него попали и турецкие военные, которые вообще не должны были там находиться.
В результате погибли более 30 турецких военных, еще несколько десятков получили ранения. При этом российская сторона приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых на территорию Турции.
В конце января сирийская армия начала наступление в провинциях Идлиб и Алеппо, где террористы ежедневно обстреливали жилые кварталы. При этом Анкара и некоторые ее партнеры обвиняли Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что нестабильность стала результатом действий террористов.
Российский МИД назвал одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе невыполнение российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года. Согласно этому документу, турецкие военные могли присутствовать в Идлибской зоне деэскалации, но при условии вывода оттуда всех радикальных террористических группировок. Как отмечал глава ведомства Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить свои ключевые обязательства, в частности — не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов.
*Запрещенная в России террористическая организация.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Оставим?

Новый мэр, 29 февраля 2020 19:52
НВР:
Мы 4 раза побеждали и закнчивали там войну

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