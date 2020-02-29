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Полиция задерживает участников марша памяти Бориса Немцова в Петербурге

18:11 29.02.2020 Фото: Мойка78/Валентин Егоршин
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Общее число участников марша памяти оценивается в 1000-1500 человек. Администрация Петроградского района согласовала пикет на 200 человек.

Полиция задерживает участников марша памяти Бориса Немцова в Петербурге
В Петербурге начались задержания на марше памяти Немцова.  Мойка78/Валентин Егоршин

На марше памяти Бориса Немцова в Петербурге, который в эти минуты проходит на Троицкой площади в Петроградском районе, начались первые задержания.

Как стало известно «Мойке78», полиция начала задержания участников акции. Точное число задержанных не называется. Их увозят в 18-й отдел полиции Петроградского района.
Общее число участников марша памяти оценивается в 1000-1500 человек. Администрация Петроградского района согласовала пикет на 200 человек.

Напомним, что марш памяти политика Бориса Немцова начался в полдень в субботу, 29 февраля, у метро «Горьковская», затем участники проследовали к Соловецкому камню на Троицкой площади, где возложили цветы. Съезд с Троицкого моста перекрывали для прохода колонны.
Источник: Мойка78

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