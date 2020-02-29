Полиция задерживает участников марша памяти Бориса Немцова в Петербурге

Общее число участников марша памяти оценивается в 1000-1500 человек. Администрация Петроградского района согласовала пикет на 200 человек.

В Петербурге начались задержания на марше памяти Немцова. Мойка78/Валентин Егоршин

На марше памяти Бориса Немцова в Петербурге, который в эти минуты проходит на Троицкой площади в Петроградском районе, начались первые задержания.

Как стало известно «Мойке78», полиция начала задержания участников акции. Точное число задержанных не называется. Их увозят в 18-й отдел полиции Петроградского района.

Общее число участников марша памяти оценивается в 1000-1500 человек. Администрация Петроградского района согласовала пикет на 200 человек.

