Полиция задерживает участников марша памяти Бориса Немцова в Петербурге

Общее число участников марша памяти оценивается в 1000-1500 человек. Администрация Петроградского района согласовала пикет на 200 человек.
На марше памяти Бориса Немцова в Петербурге, который в эти минуты проходит на Троицкой площади в Петроградском районе, начались первые задержания.
Как стало известно «Мойке78», полиция начала задержания участников акции. Точное число задержанных не называется. Их увозят в 18-й отдел полиции Петроградского района.
Общее число участников марша памяти оценивается в 1000-1500 человек. Администрация Петроградского района согласовала пикет на 200 человек.
Напомним, что марш памяти политика Бориса Немцова начался в полдень в субботу, 29 февраля, у метро «Горьковская», затем участники проследовали к Соловецкому камню на Троицкой площади, где возложили цветы. Съезд с Троицкого моста перекрывали для прохода колонны.
Источник: Мойка78