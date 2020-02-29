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Грузовой поезд сбил на переезде 52 км около Искитима легковой автомобиль

20:47 29.02.2020
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Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Водитель легкового автомобиля нарушил ПДД.

Грузовой поезд сбил на переезде 52 км около Искитима легковой автомобиль
На переезде 52 км постоянно происходят ДТП

29 февраля в 11:30 (мск) на железнодорожном переезде 52 км, расположенном на перегоне Блок пост 50 км – Искитим Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги, водитель легкового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом, сообщает пресс-служба ЗСЖД.  Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

На график движения пассажирских и пригородных поездов ДТП не повлияло. Повреждений подвижного состава и инфраструктуры нет.

Западно-Сибирская железная дорога призывает водителей автотранспортных средств к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.

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