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Молоко увеличивает риск рака молочной железы. Если пить его постоянно

21:04 29.02.2020 Фото: pixabay
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Чашка молока каждый день увеличивает риск рака молочной железы на 50%, две-три чашки – на 70-80%

Молоко увеличивает риск рака молочной железы. Если пить его постоянно
В конце исследования рак был обнаружен у 1 057 женщин
Сюжет: Онкология
Молоко увеличивает риск рака молочной железы. Если пить его постоянно

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Учeные из Университета Лома Линда в США обнаружили связь между регулярным употреблением молока и повышенным риском рака молочной железы. Исследование опубликовано в Международном журнале эпидемиологии, пишет medicalxpress.com

Эксперты на протяжении восьми лет следили за здоровьем около 53 тысяч североамериканских женщин. Участницы регулярно сообщали о своем рационе питания и потребляемых продуктах. Авторы также задавали вопросы о семейном анамнезе рака молочной железы, физической активности, потреблении алкоголя, гормонах и других лекарствах, скрининге рака молочной железы, а также репродуктивной и гинекологической истории.

В конце исследования рак был обнаружен у 1 057 женщин. Оценка данных показала, что чашка молока каждый день увеличивает риск рака молочной железы на 50%, две-три чашки – на 70-80%. При этом молочные продукты и заменители молока, похоже, никак не влияют на вероятность заболевания.

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От редакции

Вы пьете молоко?

Аноним, 01 марта 2020 12:36
НВР: С детства, к4ак того требует природа.
Надо посоветовать учeным из Университета Лома Линда в США поотрезать своим женщинам молокозаводы, хотя ... они там и так все давно искусственные.
Гость, 01 марта 2020 19:18
Скоро "выяснят", что есть каждый день вредно?! День-через день, в неделю два-три раза?!

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