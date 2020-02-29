Молоко увеличивает риск рака молочной железы. Если пить его постоянно

Чашка молока каждый день увеличивает риск рака молочной железы на 50%, две-три чашки – на 70-80%

В конце исследования рак был обнаружен у 1 057 женщин

Учeные из Университета Лома Линда в США обнаружили связь между регулярным употреблением молока и повышенным риском рака молочной железы. Исследование опубликовано в Международном журнале эпидемиологии, пишет medicalxpress.com

Эксперты на протяжении восьми лет следили за здоровьем около 53 тысяч североамериканских женщин. Участницы регулярно сообщали о своем рационе питания и потребляемых продуктах. Авторы также задавали вопросы о семейном анамнезе рака молочной железы, физической активности, потреблении алкоголя, гормонах и других лекарствах, скрининге рака молочной железы, а также репродуктивной и гинекологической истории.

В конце исследования рак был обнаружен у 1 057 женщин. Оценка данных показала, что чашка молока каждый день увеличивает риск рака молочной железы на 50%, две-три чашки – на 70-80%. При этом молочные продукты и заменители молока, похоже, никак не влияют на вероятность заболевания.