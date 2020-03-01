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Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

18:00 01.03.2020 Фото: архив редакции
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5 марта в газете мы опубликуем проект, и вы сможете подарить самому близкому человеку на земле уникальный подарок. Спешите — у вас есть шанс попасть в газету!

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Мама Алена , дочки Маруся и Яна
Сюжет: Фотомарафоны
Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»Ещё 63 новостей

Дорогие читатели! Запускаем новый фотомарафон — «Селфи с мамой». Он уже стал традиционным. Посвящаем его 8 марта, а точнее, самому близкому и самому дорогому на земле человеку – маме.

Фотопроект «Селфи с мамой» опубликуем в 5 марта в газете «Курьер.Среда.Бердск».

Вы сможете купить газету и подарить маме.

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Селфи с мамой». Подпишите имя и фамилию мамы.
На фото могут быть мамы, уже ушедшие в мир. Но мама вечно живет в нашем сердце и оберегает нас.

Кроме газеты мы разметим альбом «Селфи с мамой» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 25 февраля 2020 года. Ждем!

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Ольга Коробкова и сын Максим

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Ольга Коробкова и сын Матвей

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Надежда Урычева ,с сыночком на прогулке

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама Катя и дочь Юлия Семиколеновы

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Коннова Наталья

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Саганова Ариночка с мамой Сагановой Анной

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Алексеева Вера , дочь Лена

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Урих Татьяна с младшей дочерью Серафимой Бессоновой

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Черникова Вероника с мамой Черниковой Ириной

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Черникова Ирина с мамой Татьяной Лариной

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама Наталья Щуревич, дочь Анастасия Денисова

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама Светлана с сыновьями Ваней и Саней

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Хорошаева Екатерина с дочерью Вероникой

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Бурминская Алёна с сыном Богданом

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мошкина Кристина, дочь Даша, сынок Роман

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Чурикова Анна и дочка Варвара

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама Евгения Петровна, дочь Наталья

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Наталья Вейлерт с дочками Валерией и Анастасией

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

мама Вагаева Наталья, дочь Фролова Юлия

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама Анна дочь Айсель

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Кормакова Алёна с дочкой Катей

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Ольга Стрекалова-самая лучшая мама на свете! Любим её больше жизни!!!

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Ольга Стрекалова-самая лучшая мама на свете! Любим её больше жизни!!!

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

мама Татьяна, дочь Светлана

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама Рихтер Валентина, сын Владислав и дочь Дарина

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама Надежда и дочери Евгения, Анна и Валерия.

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Дочь — Ольга и Мама — Ирина Арестократовна
Дочь — Ирина Арестократовна и мама — Зоя Петровна

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама Цирукина Тамара с дочкой Инной и внуком Антоном на рыбалке

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама Инна сын Антон

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мамочка Лоц Анжелика с доченькой Алисочкой

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама Кудина Майя и дочь Виктория

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама Татьяна Петровна, дочь Любовь

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама Яковлева Татьяна и дочки Анжелика и Ксения

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама Королева Татьяна Владимировна, дочь Наталья.

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Анастасия Павловская

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама Данченко Елена Александровна . Дочь Анна и сын Роман

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама Татьяна Еремеева , дочь Анастасия Шмидт

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

мама Шебалина Анна с дочерью Валентиной

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

мама Карпова Валентина с дочуркой Лакомовой Дианой 9лет

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама Валя и сын Артём Ивановы

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

мама Валентина, дочь Людмила

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Папа Мальцев Александр, мама Мальцева Валентина прожили в браке 65 лет.

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Дочь Рая мама Татьяна

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама Анна дочь 8 лет Амира Шумские г.Бердск

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама Айрапетян Рузанна и дочка Диана

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Губанова Юлия и моя мамочка Губанова Яна

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама Наталья Михайловна Панькова
Дочери Вика и Елена

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама-Спожайкина Наталья

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

мама Чернова Наталья с дочкой Юлией

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мельникова Надежда и дочь Сутурина Виталия

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама Анна ,дочь Анастасия

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Извекова Юлия Анатольевна

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама Лариса и дочь Марина

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама Степанчук Наталья Анатольевна Дочь Ивченко Екатерина Витальевна

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Две мамы — Любовь и Ирина с дочками и сыночками

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Новикова Софья

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама Рудис Елизавета

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама — Вишникина Наталья и Ишимова Елена, дети — Алена, Нина и Женя

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама Наталья и дочь Анастасия

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Анжелика и моя мама Зарина

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От редакции

Ждем! Спешите!

Вованыч, 06 февраля 2020 17:25
Красавицы!
Аноним, 19 февраля 2020 03:15
Всем улыбок, радости , добра !
Аноним, 20 февраля 2020 19:49
Здорово Море улыбок, радости, счастливые лица. Всем всегда хорошего настроения.

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