Помидоры: когда высаживать рассаду, семена к посеву, почва, температура, пикировка

Первыми высеваем позднеспелые сорта с 7 по 17 марта. Среднеранние и среднеспелые — с 17 по 27 марта, а самые скороспелые сорта можно сеять с 25 марта по 5 апреля.

Одна из распространенных ошибок, при выращивании рассады: слишком густой посев семян

Первыми высеваем позднеспелые сорта с 7 по 17 марта. Среднеранние и среднеспелые — с 17 по 27 марта, а самые скороспелые сорта можно сеять с 25 марта по 5 апреля.

Большинство огородников выращивает рассаду у себя дома, на подоконниках , значит необходимо для рассады овощных культур создать микроклимат для успешного развития молодых растений.

С какими проблемами мы сталкиваемся?

— Холодный воздух, проходящий сквозь оконную раму;

— Горячий воздух, идущий от батареи;

— Недостаточность освещения;

— Недостаточная площадь.

Во-первых, заделайте все оконные щели деревянных рам. Во-вторых, закройте радиаторы подручным материалом (картон, ткань). А самое главное при подготовке подоконника вымойте стекла окон, т.к. сажа скапливается за зиму, уменьшает поступление света к растениям. Ведь и так для выращивания рассады потребуется дополнительное освещение. Использовать лучше лампы дневного света, которые экономичнее лампы накаливания. Выключать их каждый день после захода солнца на 2-3 часа. Рассаде необходим световой день в пределах 13-14 часов, а лучше 15-16 часов.

Если нет возможности досвечивать, лучше потерпеть и приступить к выращиванию рассады позже, ориентируясь на длину светового дня.

Интенсивность освещения можно усилить, прибегая к помощи отражающих экранов, используя обычную фольгу или зеркало.

Подготовка семян к посеву

Семена томатов лучше намочить и обязательно закалить перед посевом, поместить на сутки в холодильник, а затем подержав их в комнатных условиях.

Можно обработать семена, неразбавленным соком алоэ, подержав их в соке 24 часа. Листья предварительно выдерживаются в холодильнике при t(+2°) 5-6 суток. Отжать сок можно с помощью чеснокодавки.

Следующий способ подготовки семян: прогревание в горячей воде t 45-50° в течение 20 минут. Замачивать в растворе суперфосфата 15-20%. Опытным путем установлено, что посев сухими семенами дает всхожесть 56%, а посев замоченными в воде в течение суток – 76%. Семена, замоченные в растворе суперфосфата, дают всхожесть 80%.

Почва

Почва для рассады готовится с осени без избытка азота, рыхлая.

Состав примерно такой: 1 часть комнатной земли, 1 часть песка, 2 части дерновой земли.

При этом нужно добавить золу 2 стакана на ведро почвосмеси. В качестве комнатной земли можно использовать готовый почвогрунт для томатов.

Перед посевом полить почву раствором медного купороса (CuSO4) 5г на 10 литров воды (кристаллы растворить в горячей воде).

У томатов повышенная потребность в суперфосфате, особенно в период от всходов до развития 4х настоящих листочков. Поэтому суперфосфаты необходимо внести в почву для рассады 3 г на 1 кг почвы. Это ускорит созревание плодов на 8-10 дней и повысит морозостойкость растений.

Температурный режим

Семена томатов прорастают уже при +11°, но прорастание будет медленным.

Общее правило гласит: проращивать при t 22-25°, выращивать рассаду при 15-28°. Более низкие температуры немного замедляют рост, но рассада получается более сильной и выносливой.

Закаливание перед высадкой обязательно. За 2-3 недели начинать выставлять на лоджию/балкон на несколько часов, а за неделю оставляют ее там постоянно.

Пикировка и прореживание

Пикировка, когда растения достигнут высоты 3-5 см и имеют 2-3 настоящих листа. При пикировке прищипывают главный корень в зависимости от длины 2-3см или чуть-чуть. Это обеспечит активный рост боковых корней.

Одна из распространенных ошибок, при выращивании рассады: слишком густой посев семян. У растений проявляется эффект подавления. Чем раньше провести прореживание, тем лучше будет рассада.

Прореживание проводят в фазе семядольных листочков, удаляя ножницами все мелкие или уродливые всходы, оставляя сильные здоровые сеянцы, чтобы они не соприкасались листьями. Соблюдать расстояние между ними 3-5 см.

Если вы намерены выращивать рассаду без пикировки, через несколько дней проведите еще прореживание. Это делается в первые 2 недели после всходов. Такой способ применяется при выращивании одномесячной рассады.

Для двухмесячной рассады применяется пикировка в фазе 2-3 настоящих листочков.

Готовая рассада

Готовая рассада имеет 8-12 листьев высотой 15-35 см.

Температуру снижают, если рассада вытянулась и бледная. Можно полить 1ст.ложкой мочевины на 10 литров воды.

Температуру повышают, если: растение бурно развивает листву, то можно полить раствором : 3 ст. ложки суперфосфата на 10 литров воды.

После всходов температуру снижают до 15-18° днем и до 8-10° ночью.

Рассада, выращенная в комнате, не должна превышать возраста 45 дней. Поздно высеянная и не переросшая рассада дает больший и ранний урожай, чем рано высеянная переросшая рассада.

Рост рассады при необходимости можно либо ускорить, либо замедлить.

— Для роста и развития полив водой с добавлением йода: 1 капля на 1 литр воды.

— Для подкормок можно использовать жидкие органические удобрения: 1 раз в неделю. Лучше всего для этого подойдут натуральные удобрения такие как «Идеал», «Новый идеал», «Радуга», они содержат стимуляторы роста. Да и других удобрений в продаже достаточно. Как правило, в специализированных магазинах работают опытные огородники, которые помогут подобрать удобрения для подкормки, но не усердствуйте: излишки удобрения ведут к вытягиванию рассады.

Если рассады перестает, а садить еще рано…?

• Вы можете прекратить поливы, то есть уменьшить количество воды и частоту поливов, но полное пересыхание почвы недопустимо: рассада может «умереть».

• Вы можете снизить температуру в пределах до +6°.

Это самые простые и доступные способы.

Некоторые огородники пользуются еще одним методом: срезают растения томата, укореняют в воде и вновь высаживают в ящики или в стаканчики. На мой взгляд рассада получается намного слабее.

Рассудим логически: верхушка и часть срезанного стебля образуют корни одного вида – придаточные, первоначальные же корни – трех видов: главный,

боковые, придаточные. Ну и на каких корнях растение будет более сильным и здоровым?

Еще один вопрос хочу задать опытным огородникам:

Как вы относитесь к проращиванию семян на влажной бумаге, то есть, простите, на туалетной? По моему мнению, можно только проращивать семена, но не выращивать рассаду до пикировки.

Если при посеве в почву корневая система формируется в почвенной среде, корни адаптируются брать воду из почвы, корневые волоски развиваются более прочными. А растения растущие в водно-воздушной среде обеспечены доступной влагой, не испытывают особых затруднений и попав в почвенную среду при пересадке вынуждены приспосабливаться к новым условиям, а на это уйдет много времени и задержка роста обеспечена.