Помидоры: когда высаживать рассаду, семена к посеву, почва, температура, пикировка

Первыми высеваем позднеспелые сорта с 7 по 17 марта. Среднеранние и среднеспелые — с 17 по 27 марта, а самые скороспелые сорта можно сеять с 25 марта по 5 апреля.
Большинство огородников выращивает рассаду у себя дома, на подоконниках , значит необходимо для рассады овощных культур создать микроклимат для успешного развития молодых растений.
С какими проблемами мы сталкиваемся?
— Холодный воздух, проходящий сквозь оконную раму;
— Горячий воздух, идущий от батареи;
— Недостаточность освещения;
— Недостаточная площадь.
Во-первых, заделайте все оконные щели деревянных рам. Во-вторых, закройте радиаторы подручным материалом (картон, ткань). А самое главное при подготовке подоконника вымойте стекла окон, т.к. сажа скапливается за зиму, уменьшает поступление света к растениям. Ведь и так для выращивания рассады потребуется дополнительное освещение. Использовать лучше лампы дневного света, которые экономичнее лампы накаливания. Выключать их каждый день после захода солнца на 2-3 часа. Рассаде необходим световой день в пределах 13-14 часов, а лучше 15-16 часов.
Если нет возможности досвечивать, лучше потерпеть и приступить к выращиванию рассады позже, ориентируясь на длину светового дня.
Интенсивность освещения можно усилить, прибегая к помощи отражающих экранов, используя обычную фольгу или зеркало.
Подготовка семян к посеву
Семена томатов лучше намочить и обязательно закалить перед посевом, поместить на сутки в холодильник, а затем подержав их в комнатных условиях.
Можно обработать семена, неразбавленным соком алоэ, подержав их в соке 24 часа. Листья предварительно выдерживаются в холодильнике при t(+2°) 5-6 суток. Отжать сок можно с помощью чеснокодавки.
Следующий способ подготовки семян: прогревание в горячей воде t 45-50° в течение 20 минут. Замачивать в растворе суперфосфата 15-20%. Опытным путем установлено, что посев сухими семенами дает всхожесть 56%, а посев замоченными в воде в течение суток – 76%. Семена, замоченные в растворе суперфосфата, дают всхожесть 80%.
Почва
Почва для рассады готовится с осени без избытка азота, рыхлая.
Состав примерно такой: 1 часть комнатной земли, 1 часть песка, 2 части дерновой земли.
При этом нужно добавить золу 2 стакана на ведро почвосмеси. В качестве комнатной земли можно использовать готовый почвогрунт для томатов.
Перед посевом полить почву раствором медного купороса (CuSO4) 5г на 10 литров воды (кристаллы растворить в горячей воде).
У томатов повышенная потребность в суперфосфате, особенно в период от всходов до развития 4х настоящих листочков. Поэтому суперфосфаты необходимо внести в почву для рассады 3 г на 1 кг почвы. Это ускорит созревание плодов на 8-10 дней и повысит морозостойкость растений.
Температурный режим
Семена томатов прорастают уже при +11°, но прорастание будет медленным.
Общее правило гласит: проращивать при t 22-25°, выращивать рассаду при 15-28°. Более низкие температуры немного замедляют рост, но рассада получается более сильной и выносливой.
Закаливание перед высадкой обязательно. За 2-3 недели начинать выставлять на лоджию/балкон на несколько часов, а за неделю оставляют ее там постоянно.
Пикировка и прореживание
Пикировка, когда растения достигнут высоты 3-5 см и имеют 2-3 настоящих листа. При пикировке прищипывают главный корень в зависимости от длины 2-3см или чуть-чуть. Это обеспечит активный рост боковых корней.
Одна из распространенных ошибок, при выращивании рассады: слишком густой посев семян. У растений проявляется эффект подавления. Чем раньше провести прореживание, тем лучше будет рассада.
Прореживание проводят в фазе семядольных листочков, удаляя ножницами все мелкие или уродливые всходы, оставляя сильные здоровые сеянцы, чтобы они не соприкасались листьями. Соблюдать расстояние между ними 3-5 см.
Если вы намерены выращивать рассаду без пикировки, через несколько дней проведите еще прореживание. Это делается в первые 2 недели после всходов. Такой способ применяется при выращивании одномесячной рассады.
Для двухмесячной рассады применяется пикировка в фазе 2-3 настоящих листочков.
Готовая рассада
Готовая рассада имеет 8-12 листьев высотой 15-35 см.
Температуру снижают, если рассада вытянулась и бледная. Можно полить 1ст.ложкой мочевины на 10 литров воды.
Температуру повышают, если: растение бурно развивает листву, то можно полить раствором : 3 ст. ложки суперфосфата на 10 литров воды.
После всходов температуру снижают до 15-18° днем и до 8-10° ночью.
Рассада, выращенная в комнате, не должна превышать возраста 45 дней. Поздно высеянная и не переросшая рассада дает больший и ранний урожай, чем рано высеянная переросшая рассада.
Рост рассады при необходимости можно либо ускорить, либо замедлить.
— Для роста и развития полив водой с добавлением йода: 1 капля на 1 литр воды.
— Для подкормок можно использовать жидкие органические удобрения: 1 раз в неделю. Лучше всего для этого подойдут натуральные удобрения такие как «Идеал», «Новый идеал», «Радуга», они содержат стимуляторы роста. Да и других удобрений в продаже достаточно. Как правило, в специализированных магазинах работают опытные огородники, которые помогут подобрать удобрения для подкормки, но не усердствуйте: излишки удобрения ведут к вытягиванию рассады.
Если рассады перестает, а садить еще рано…?
• Вы можете прекратить поливы, то есть уменьшить количество воды и частоту поливов, но полное пересыхание почвы недопустимо: рассада может «умереть».
• Вы можете снизить температуру в пределах до +6°.
Это самые простые и доступные способы.
Некоторые огородники пользуются еще одним методом: срезают растения томата, укореняют в воде и вновь высаживают в ящики или в стаканчики. На мой взгляд рассада получается намного слабее.
Рассудим логически: верхушка и часть срезанного стебля образуют корни одного вида – придаточные, первоначальные же корни – трех видов: главный,
боковые, придаточные. Ну и на каких корнях растение будет более сильным и здоровым?
Еще один вопрос хочу задать опытным огородникам:
Как вы относитесь к проращиванию семян на влажной бумаге, то есть, простите, на туалетной? По моему мнению, можно только проращивать семена, но не выращивать рассаду до пикировки.
Если при посеве в почву корневая система формируется в почвенной среде, корни адаптируются брать воду из почвы, корневые волоски развиваются более прочными. А растения растущие в водно-воздушной среде обеспечены доступной влагой, не испытывают особых затруднений и попав в почвенную среду при пересадке вынуждены приспосабливаться к новым условиям, а на это уйдет много времени и задержка роста обеспечена.
Да