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Стоял 100 минут за плохое поведение буйный 12-летний мальчик на уроке русского языка в школе №5 Бердска

20:12 01.03.2020, Алена Романцова Фото: pixabay.com
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По словам учителя, мальчик ругается матом при педагогах и бьет девочек. Родители одноклассников написали коллективное письмо директору и в управление образование. Отец отмечает, что работает вместе с психологом над поведением ребенка. Когда-то его оговорили и унизили перед всем классом, теперь он «мстит».

Стоял 100 минут за плохое поведение буйный 12 летний мальчик на уроке русского языка в школе №5 Бердска
Мальчик ходит к психологу

Стоял 100 минут мальчик на уроках учителя русского языка и литературы в школе №5 Бердска. Об этом рассказал отец ребенка 12 лет Алексей Васильевич. Он обратился в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» 26 февраля за помощью — отец считает, что учитель несправедливо относится к ребенку. По его словам, в школе со второго класса повелось, что его сын всегда крайний во всех ситуациях. Сын рассказал отцу, что учитель, якобы, обязала стоять мальчика два урока. У самой учительницы, она же является классным руководителем, Ирины Шабатько абсолютно другая позиция.

Хочу защитить своего ребенка

Отец мальчика думает, что учитель невзлюбила его сына с первых дней. Ребенок перешел в 5-й класс из младшей школы.

— Дошло до того, что она мне заявила, что будет ставить двойки нашему ребенку, — говорит Алексей.

При этом признался, что в поведении сына тоже есть отрицательные моменты, но они работают над ними вместе с психологом, а учитель только усугубляет ситуацию.

— Мой сын, кончено, тоже не подарок. Но мы делаем все возможное. Работаем со школьным психологом, она нам очень помогает. Но все, что мы делаем, все это идет на смарку только из-за того, что учитель отбрасывает всегда нас на шаг назад своим отношением, — отметил отец.

Отец говорит, что мальчик не хочет идти в школу, когда у него уроки у Ирины Владимировны. Причем он отмечает, что в начальной школе мальчик был хорошистом. Были и тройки среди его оценок, но ситуация с учебой и поведением была намного лучше.

— Сейчас он постоянно получает двойки. Вчера она заставила его 100 минут стоять — два урока и перемену он просто стоял. Это же просто издевательство над ребенком! — возмущен Алексей Васильевич.

Алексей рассказал, что семья у них полная, он работает.

Унизили перед всем классом

Что случилось с ребенком, когда случился переломный момент в поведении мальчика отец тоже рассказал. По его словам ребенка публично унизили.

— Изменилось отношение к учителям у ребенка во втором классе. Он столкнулся с несправедливостью в начальной школе. Его же одноклассники оговорили его, что он якобы обматерил учителя. Дошло до того, что нам эту информацию подтвердил классный руководитель. Мы его так наругали, бедный ребенок, стоял на коленях и, сложив руки, говорил — мама, папа, я этого не делал! На следующий день его поставили перед всем классом, отчитали, а через день выяснилось — он действительно этого не делал, — рассказал отец мальчика.

Этого учителя нашли, а он сказал, что сын Алексея его не материл. По словам отца, перед ребенком и родителями никто не извинился. Психолог, с которым работают родители, отмечает, что скорее всего именно в тот момент у ребенка сломалась психика.

— Мы его очень сильно тогда наругали, он стоял плакал. Нам, конечно, теперь неприятно, что мы так сделали. Потом мы попросили у него прощения, но с того момента все начало накручиваться и накручиваться, хуже и хуже, — рассказал отец.

Мужчина отметил, что после этой ситуации в школе сложилось такое отношение, что на мальчика сказать можно все, что угодно.

Позиция учителя

Ирина Шабатько рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что по ее мнению, ситуация с ребенком совсем другая. «Мальчик неуправляемый» и это длится пятый год. И то, что она заставила его стоять 100 минут — полное вранье. От родителей одноклассников мальчика написано коллективное письмо с просьбой разобраться в ситуации.

— На него управу не могут найти уже пятый год подряд в нашей школе. Вчера у директора была делегация от родителей из-за того, что от этого мальчика девочка получила травму, — отметила Ирина Владимировна в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 26 февраля.

Ирина Шабатько рассказала, что четыре года подряд мальчик был вместе с папой на профилактическом совете.

— Проблема в том, что мои коллеги не пишут докладные, когда мальчик материт их в лицо. Не обращаются в полицию и не пишут родители, когда он занимается рукоприкладством к другим детям, — говорит учительница.

Она рассказала, что из-за поведения мальчика двое одноклассников перевелись в параллельные классы. Они хорошисты, и по мнению родителей, он мешал им нормально заниматься. Она отмечает, что на ее стороне целый коллектив родителей. И все рассказы о ее отношении к ребенку не соответствуют действительности.

— Это не просто унижение, это клевета на меня, — подчеркнула Ирина.

При этом Ирина Шабатько подтверждает, что родители вместе с мальчиком работают с психологом. Но психолог работает всего два месяца, и опыта работы в школе у него нет.

— Я сама могу дать рекомендации этому психологу, у меня 21 год педагогического стажа. И выпусков много, — говорит Ирина Владимировна.

Но при этом на вопрос, почему мальчик стоял 100 минут, отвечает неоднозначно.

— Я его не заставлял стоять, я его просила публично извиниться, также как он матерился в моем присутствии и всех детей. Либо выйти из класса. Он не сделал ни того ни другого, поэтому он стоял по собственной инициативе, — сказала Ирина Шабатько.

При этом учитель подчеркивает: стоять она ему не предлагала. Ирина Владимировна предоставила фото с работами, где некоторые классные работы не до конца сделаны. Также прислала докладную от учителя, где он указывает, что он матерился при нем. Кроме того Ирина рассказала, что мальчик бьет девочек на отмаш по лицу и даже пинает. За последний удар девочке по глазу родители и написали коллективное письмо.

Из-за поведения мальчика, по словам учителя, конфликт есть не только между учителем и родителями, но с родителями остальных учеников. Ирина Владимировна дала их контакты. «Курьер. Среда. Бердск» в ближайшее время свяжется с ними — читайте подробности в ближайшее время.

Какой бы он не был — он ребенок

Отец отмечает, что ему очень сложно общаться с классным руководителем. По его мнению, учитель должен мягче относиться к детям.

— Я не считаю, что поведение учителя правильное. Ведь она преподает русский язык и литературу. У меня ребенок уже замкнулся, он не верит взрослым. Для него все взрослые — это враги. Он не хочет даже общаться с нами. Это страшно, неизвестно, что будет дальше, — говорит отец.

Алексей готов защищать своего ребенка до конца. «Какой бы он не был — он ребенок» — напоминает он.

Директор школы №5 Бердска Ольга Гареева отказалась от комментариев «Курьер. Среда. Бердск» по телефону. Но пригласила на встречу с ней и родителями мальчика завтра 27 февраля. Читайте продолжение в ближайшее время.

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От редакции

Кто прав?

Аноним, 26 февраля 2020 14:34
встречаются, с позволения сказать, дитятки, по которым тюрьма плачет. Оскорблять их не нужно, не поможет, а вот исключить из школы вполне. Раньше в гимназиях был карцер, куда неслухов и хулиганов сажали на несколько часов, так же в почёте были розги. Теперь Закон всё это запрещает и остаются лишь душеспасительные беседы, которые подобным олухам, что мёртвому припарка.
Аноним, 26 февраля 2020 21:19
Такие ребятишки действительно есть. И, наверное, всегда будут. У каждого человека свои особенности.
Но вот из таких упрямых и дерзких получаются, порой, лучшие военные, спасатели, сотрудники правохраниельных органов. Тут ребятенку главное цель указать, и слегка ускорение придать. Но здесь уже старания родителей нужны, и преподавтели в школе не равнодушные.
аноним, 26 февраля 2020 22:29
Сколько было у нас в школе таких "упрямых" и "дерзких", все или в тюрягу сели , или померли уже, ни из кого из них ничего путнего не выросло.
Никита, 26 февраля 2020 22:42
Давайте может тогда введем телесные наказания, как Малайзии? Я так понял, что отец борется, пытается все наладить, а всем пофиг. Проще заклеймить и откреститься, чем помочь. Может тогда сразу в колонию переводить неугодных детей? Что все жалуются? Как кто помог, чем? В школе явно должны помогать, а не накалять градус. А выходит наоборот?
Аноним, 26 февраля 2020 22:45
И у меня тоже такие были. 8 классов. ПТУ. Армия. Мыканье на гражданке. Контракт в нашей бердской бригаде. Чечня.
И получилось, что с этими пацанами, можно было дело иметь. А вот с их "кругом положительными" сверстниками, как-то не сложилось, не зарекомендовали себя они.
Вася, 27 февраля 2020 09:18
Мало,не перестоял!
Аноним, 01 марта 2020 18:21
Вот не надо про то, что все трудные подростки в тюрме заканчивают и спиваются. Я такой же неуправляемой была, хамила, курила, дралась. Хорошо, что мне попались чудесные понимающие педагоги в 12 школе! Сейчас своих детей воспитываю, не пью, не курь и матом не ругаюсь, имею высшее педогогическое и школу с красным дипломом закончила. Так что многое тут зависит от окружения и от единожды сказанного правильного слова, не надо клеймить всех таких детей.
Аноним, 01 марта 2020 18:23
* педагогическое, прстите, опечаталась
Аноним, 26 февраля 2020 14:37
Алексей, переводите ребенка в другой класс, если она не взлюбила - не успокоится, пока не задавит.
Аноним, 26 февраля 2020 14:39
Когда мы попали под её классное руководство, нам сразу сказали - слово против и вы в опале. Съест. С этим учителем - только в рот глядеть и подхалимничать, тогда все будет нормально.
Аноним, 26 февраля 2020 14:45
Эта учитель любит только детей, которые по природе своей покладистые, сообразительные, безпроблемные. Ребят, с которыми надо РАБОТАТЬ, она попросту выживает.
Не тратьте время, ничего никому не доказывайте, переводите ребенка.
Нонна, 26 февраля 2020 15:12
Можно переводить без конца ребенка из школы в школу,в жизни не набегается.Нужно ребенка научить уважать других и жить по установленным правилам,а учитель всему этому учит в помощь родителям.Даже если учитель не прав поговорите с учителем и найдите общий язык для блага ребенка ведь ему жить в обществе с разными людьми,а мат это болезнь нашего общества!
Аноним, 26 февраля 2020 15:35
Нонна, а если разговоры с учителем не помогают? И общий язык найти невозможно? И в рот ей заглядывать не хочется, даже во благо ребенка? Ему жить в обществе, конечно, с разными людьми, но плясать под их дудочку не стоит.
Мат - это плохо. Но, может быть, как защитная реакция во многих случаях.
С ребенком работает психолог, родители, а с учителем кто поработает?
Она даже своего коллегу (психолога) ни во что рядом с собой не ставит (читайте статью), это о чем говорит?. А директор занимает нейтральную позицию. И вашим, и нашим называется.
Аноним, 26 февраля 2020 16:13
Может сразу на домашнее обучение его, чтобы матерился дома и никого в классе не обижал?
Аноним, 26 февраля 2020 16:46
Нонна, можно, конечно, и не переводить из школы в школу. Можно сначала перевести в другой класс, где этот учитель не будет сталкиваться с ребенком. Посмотреть, как будет дальше и какие отношения будут с другими учителями.
Кстати, почему молчат другие педагоги, если ребенок такой плохой?
Аноним, 26 февраля 2020 17:20
Нонна, можно переводить без конца, а можно перевести один раз к нормальному преподавателю.
Аноним, 26 февраля 2020 15:01
12 лет это уже не ребёнок , а почти подросток
А это значит, что он достаточно понимает что делает
Аноним, 26 февраля 2020 15:07
Сегодня прочитала, что собираются ввести штрафы для родителей « детишек» ,
за оскорбление учителей
От 100 до 150 тыс. рублей
И это правильно !
....А то ни у детей ни у родителей нет «тормозов»
...Всё то их дети замечательные !
... только откуда вот берутся те, кто делает что попало?
Нина, 26 февраля 2020 19:38
,,К нормальному педогогу" а где найти ,,нормальных на улице,в учебных заведениях?Ребенка нужно научить отличать хорошее от плохого,тогда меньше психологических травм будет,и конечно уважать любых людей с кем бы он не встречался,самому не уподобляться плохому.Враждой никакой вопрос не решить.
Костя, 26 февраля 2020 15:20
Пусть этот ребенок только тронет моего сына в школе. Дюлей будет получать папа!
Аноним, 26 февраля 2020 15:30
может и будет конечно.
Но потом именно ваш ребенок окажется без отца, когда вас посадят за побои.
Оно надо?
Аноним, 26 февраля 2020 16:05
Смелый Костя по-ходу огребёт от самого ребёнка.
Аноним, 26 февраля 2020 16:12
Костик,а ты уверен что тот папа тебе не наваляет? Смешно читать,рэмбо интернетный. Твоему еше никто ничего не сделал,а у тебя уже всё красиво в голове сложилось.
Никита, 26 февраля 2020 22:49
Вот из-за таких как ты родителей и вырастают те кто потом думает, что ему все можно. Я бы из-за этого тебе сам навалял, ты чё тут герой что-ли?
Н.Т., 28 февраля 2020 12:55
Беда одноклассникам, когда в классе оказывается ругающийся, бьющий других ребёнок.
Но вдвойне беда - когда его родитель "на его стороне" и не воспитывает его, а переделывает весь мир, чтобы мир с уважением относился к желанию его деточки поругаться и побить других.
Если бы самого отца кто-нибудь бил и ругал - наверное, он изменил бы своё мнение.
мама, 29 февраля 2020 04:21
Я тоже. Как этот себя ведёт: вы не имеете право - я ребёнок! Так и я: я взрослый, встречу после школы в укромном месте, возьму за шкварник, тряхону, бить и материть не буду. Объясню, раз твой отец тебя не воспитывает, буду из тебя, щенка, душу трясти, пока не затихнешь на уроках, как мышь. Заставлю повторить: с завтрешнего дня я никого не обижаю в школе. Пусть жалуется, меня там не было. Возьму отпуск на неделю и буду по школе за ним ходить. Не пустите? Там мой ребёнок, я пришёл его охранять. За одно и за своим присмотрю, кто из них там "белый и пушистый". Но за чужого ребёнка не впишусь. Я бы так написала, если бы была папа. А как мама, я так сделала, именно в этой школе, очень много лет назад...
Аноним, 26 февраля 2020 15:21
Знаю немного данную ситуацию, но :
1) Почему Ирина Владимировна не сказала Курьер Среда и родителям ребенка что девочка первая ногой в живот!!!! ударила мальчика.
2) Не пойму где лукавит педагог, цитата ,, Я его не заставлял стоять,, то есть ребенок сам стоял 2 урока , но позвольте это полный бред .
Жители города, 26 февраля 2020 15:40
Пусть готовится к взрослой жизни,стоять это не противопоказания к жизни.Ничего страшного не произошло,будь родители поумнее не доводили ребенка до слез,а поговорили бы с ни м на матюках- понравилось бы ему?
Аноним, 29 февраля 2020 15:50
Девочка первая ударила. Просто молча подошла и ни с того ни с сего ударила! Не верю!
аноним, 26 февраля 2020 15:42
У педагога какое образование? Заочное? Судя по высказываниям.
Аноним, 26 февраля 2020 15:57
Как ни крути, учитель нарушает права ребёнка. Сама лично слышала запись телефонного разговора, где эта самая Ирина Владимировна обещала, что двойками завалит. Видела также после этого каждый день двойки. Один вопрос: куда смотрит директор школы? Что за тирания? Я бы давно в прокуратуру пошла. Прежде чем наговаривать на ребёнка, надо разобраться с неадекватным педагогом. Хватит издеваться над ребёнком, я знаю этого мальчика, Максим спокойный хороший мальчик, если он не хочет вам подчиняться Ирина, значит вам в школе делать нечего. Идите мойте полы.
Андрей, 26 февраля 2020 19:44
А кроме прав вы о обязанностях не слышали?Развели ювеналку,во всем виноваты взрослые!Родители- распустили и не воспитывают,а учитель не может психологический подход найти нм к ребенку ни к родителям!А вы о каких то правах говорите!
Аноним, 26 февраля 2020 20:18
Ну если ученик, которому всего лишь 12 лет не хочет подчиняться учителю, т.е. вести себя прилично и адекватно, то как то слабо вериться, что этот самый Максим спокойный хороший мальчик. У хороших, спокойных мальчиков проблем с учителями обычно не бывает.
Марианна, 26 февраля 2020 22:31
Зачем обвинять Ирину Владимировну,если родители сами не могут справиться со своим ребенком. У папы он всегда будет прав. Он с детского сада обижал и материл детей и воспитателей, а папа стращал всех,что пойдет писать на родителей и д/с. В начальной школе он хорошистом не был и на учителя были так же жалобы со стороны папы. Писать можно много. А надо начать с СЕМЬИ. семья не такая уж и благополучная, он капирует своего отца. Как папа ведет себя с мамой, так Максим и поступает с однокласницами, права на это конечно ему не кто не дает.Жаль в этой ситуации Ирину Владимировну, директора и одноклассников.
Аноним, 26 февраля 2020 22:43
Какие вы не высказывали комментарии к этой статье, могу отметить, что семья , успокойтесь, благополучная. Родители непьющие, некурящие. Сама их лично знаю. И Алексей и Юлия достойны уважения. Желаю всем таких спокойных родителей. Воспитайте своих детей достойно, диванные комментаторы, потом обсудим.
Аноним, 27 февраля 2020 06:30
Раньше указкой за непослушание били, и людьми вырастали, а сейчас права ребенка нарушаются. Родители своих дитяток в попку чмокают, а те думают, что все дозволено. Раньше в сторону учителя дерзко даже взглянуть боялись, а сейчас можно и матом...И самое страшное, что многие оправдывают таких детей. И еще, никогда из таких не вырастали те с кем в разведку можно идти. Если вы считаете, что если у мальчика 12 лет поднимается рука на девочку, то он вырастет мужчиной, уважающим женщин, и с высокими моральными принципами- да бред.
Аноним, 27 февраля 2020 09:45
Никто здесь не защищает мальчика. С ним надо работать. А учителям, которые ломают детей в школе не место. Его активность надо направить в нужное место, а не провоцировать негативные эмоции.
Аноним, 27 февраля 2020 11:43
"а учитель не может психологический подход найти нм к ребенку ни к родителям!А вы о каких то правах говорите!"

Главное учитель ничего не хочет. Если перед таким горе-учителем не раболепствовать то он тебе психику сломает, чтобы самоутвердиться за счёт ребёнка.
Аноним, 27 февраля 2020 11:58
"У хороших, спокойных мальчиков проблем с учителями обычно не бывает."

Ох уж эти сказки -ох уж эти сказочники. Лично был свидетелем, как хитро@опый учитель начальных классов в Бердске, чтобы "поднять успеваемость класса" для своих премий, натравливала весь класс детей, на не успевающего ученика троечника, делая его жизнь в её классе невыносимой и вынуждая его родителей менять школу. Эта горе-мучитель, таким образом за четыре года, избавилась от 12 учеников троечников, это только в одном классе! Среди детей-жертв, не было "буйных или дерзких" и горе-учительницы всё сошло с рук! Кстати мне тогда, спустя три года после этих событий, удалось увидеть фильм Чучело, только вышедший в кинотеатрах страны и тогда все поступки этой тёти-Остапа Бендэра, распределились по полочкам! Было ощущение, что этот фильм "Чучело" с нашего класса писали! Это были советские времена и ей всё сошло с рук, что уж говорить про сегодняшнюю жизнь?
Аноним, 27 февраля 2020 12:01
"А надо начать с СЕМЬИ. семья не такая уж и благополучная, он капирует своего отца."

Товарищ "учитель" , почему вы думаете, что орфографические ошибки "капирует" могут убедить читателей, что вы не вы?
Аноним, 27 февраля 2020 12:07
"Если вы считаете, что если у мальчика 12 лет поднимается рука на девочку, то он вырастет мужчиной, уважающим женщин, и с высокими моральными принципами- да бред."

Вы забыли, что "девочка" пнула мальчика в живот? Для чего вы оговариваете мальчика?
"1) Почему Ирина Владимировна не сказала Курьер Среда и родителям ребенка что девочка первая ногой в живот!!!! ударила мальчика."
Или вам так удобно, тут помню, а тут не помню?
Аноним, 27 февраля 2020 12:16
Сказочник из Тихого Омута: Все правильно. Обычно проблемы с учителем возникают у хороших, спокойных девочек.
Аноним, 29 февраля 2020 04:23
Ну так возьмите хорошего мальчика и воспитывайте сами
Александр, 26 февраля 2020 16:04
Ребята , учим уже третьего ребёнка, так что опыт в классном обучение есть. Тут конечно надо выслушать ещё чьё нибудь объективное мнение( педагогов , одноклассников и их родителей) и из этого уже делать выводы. Но исходя из опыта в каждом классе есть такой не управляемый ребёнок на которого давно навалили все и родители и учителя , искоренить подобную проблему в обычных условиях невозможно ( знаю это не понаслышке) получается , что из за одного ребёнка страдает много детей, и как бы небыло его жаль из двух зол выбирают меньшее. А вообще , конечно, вся вина в его воспитание лежит на родителях - это конечно моё сугубо личное мнение.
Аноним, 26 февраля 2020 16:18
Не надо наговаривать на ребенка, если сами его не знаете лично.
Sov, 27 февраля 2020 12:20
Эту проблему не решить. Просто если убрать того, кто самый «плохой», в классе сразу появится другой «самый плохой». И так можно пройтись по всему списку. Правда, есть учителя, у которых «плохих детей» вообще нет. Никогда. Дети у них все хорошие, интересные, со своей точкой зрения.
Но таких Учителей мало. Остальным нужен изгой в классе, иначе они не умеют.
a.danilov, 27 февраля 2020 12:35
это, кстати, да.
Одним из таких, у которых нет "плохих учеников", был Кеслер Виктор Адольфович.
Моё уважение ему. Благодаря ему я стал понимать и знать физику.
дло, 27 февраля 2020 13:59
Кеслер В.А.мог и мелом метнуть в лоб за плохое поведение и линейкой засадить. А перед входом в кабинет стоял и проверял как все вытирают ноги. Знания давал - это ДА.
Очень Важно как себя поставит учитель в классе.
a.danilov, 27 февраля 2020 14:29
однако же те, кто считался "сложным" в классе, никогда с ним не пререкались(ну, или я не видел). Оценки ставил справедливо и все двойки всегда давал шанс исправить. Ну, его "10 вопросов"- это отличный был ход. Во всяком случае, это чуть ли не единственный учитель из моей школьной поры, про которого я смело могу- он действительно дал мне знания.
Аноним, 26 февраля 2020 16:09
Слава богу, мы прошли всю эту грязь. Тоже мой ребенок был неуправляемый, ужасный и даже с задатками психического заболевания (слова этого "учителя").
В другом учебном заведении мне слова плохого о ребенке не сказали и ни разу не вызывали к директору.

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