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Детские пособия от 3 до 7 лет: На выплату по 5500 рублей на ребенка не принимают документы в России, Бердске и Новосибирске

00:19 01.03.2020, Галина Панчева Фото: pixabay.com
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Никаких нормативно-правовых актов по назначению и выплате данного пособия в Центр социальной поддержки населения не поступало. Когда это произойдет, родителей известят через СМИ.

Детские пособия от 3 до 7 лет: На выплату по 5500 рублей на ребенка не принимают документы в России, Бердске и Новосибирске
Пособие на детей от 3 лет и старше получают около 2500 малоимущих семей в бердске
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Детские пособия от 3 до 7 лет: На выплату по 5500 рублей на ребенка не принимают документы в России, Бердске и Новосибирске

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С нетерпением ждут выплаты пособий на детей от 3 до 7 лет семьи в Бердске. Многие мамы уже сходили Центр социальной поддержки населения, где получили ответ — закон о назначении и выплате детских пособий на детей от 3 до 7 лет еще не вышел.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор Центра поддержки населения Светлана Казакова, обращения по поводу выплаты пособия на детей от 3 до 7 лет к ним поступают. Бердчанам дают разъяснения, что на сегодняшний день никаких нормативно-правовых актов по назначению и выплате данного пособия в Центр социальной поддержки населения не поступало.

— После появления порядка предоставления выплаты граждане будут проинформированы об этом через средства массовой информации, — отметила Светлана Казакова.

По данным Центра социальной поддержки населения, пособия на детей от 3 лет и старше получают порядка 2500 семей, у которых доход ниже прожиточного минимума.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ежемесячные пособия семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет предложил выплачивать президент Путин в своем послании к Федеральному собранию 15 января 2020 года. Новые выплаты на детей от 3 до 7 лет введут с 1 января 2020 года, то есть задним числом, когда закон вступит в силу.

В 2020 году семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, уже получают ежемесячные выплаты на первых и вторых детей до 3-х лет. Размер выплат зависит от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В зависимости от региона ежемесячные выплаты составляют более 11 000 рублей на одного ребенка. Из федерального бюджета выплачивают пособия на 3-го и последующих детей в 75 субъектах Федерации, включая все регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Размер пособия с 3 до 7 лет с 1 января 2020 года

Суммы выплат будут разными в зависимости установленного прожиточного минимума в каждом регионе. В этом году размер пособия составит половину прожиточного минимума установленного на ребенка в каждом регионе. Так, в 3 квартале 2019 года в Новосибирской области прожиточный минимум на ребенка составил 11 698 рублей. То есть малоимущие семьи могут рассчитывать на 5849 рублей ежемесячно на каждого ребенка. А в следующем году, возможно, пособие вырастет до 100% прожиточного минимума на ребенка.

Кто получит пособие на ребенка с 3 до 7 лет в 2020 году

Выплаты получат семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. То есть у семьи должна быть действительно очень сложная ситуация. Ведь прожиточный минимум на душу населения по состоянию на 1 января 2020 года составляет всего 11 185 рублей в среднем по России. Идею президент озвучил, но пока нет порядка расчета нового пособия.

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От редакции

Вы получаете пособие на детей?

Аноним, 29 февраля 2020 11:36
НВР:
Да
Аноним, 29 февраля 2020 13:05
НВР:
Нет
Аноним, 29 февраля 2020 14:13
Статья не о чем...
Аноним, 29 февраля 2020 14:49
НВР:
В Якутии не дают.
Аноним, 29 февраля 2020 21:19
НВР:
Нет. Я не получаю. С 2016года пособие. С мужем не расписаны, сказали что унас привышал доход.
Аноним, 29 февраля 2020 22:55
НВР:
Мы не получаем не какие пособие кроме Пенси.и 150 руб на ребёнка, Хотя у нас их шестеро. Младшему 3 года,И не какие льготы.Живем на 18т руб инвалидные. И по уши в долгах ЖКХ, и кредит. А для каких граждан России касаются эти выпускаемые законы мы не знаем. То есть не какой закон не работает
Аноним, 01 марта 2020 08:47
Соберите все документы справки о зарплате и все оформите я мама 6 детей один инвалид поверте все платят только надо посуетьтся самой
Альфира, 01 марта 2020 09:04
Так надо ходить и оформлять,а не на форумах жаловаться.
Рита, 01 марта 2020 20:04
У меня 8 и отказано в ежемеся чных тк я на 7 получала...Но это же тоже человек или до 3 дети а остальные придурь безмозглых родителей
Аноним, 29 февраля 2020 23:59
НВР:
Нет, не получаю хотела бы тоже получит
Алина, 01 марта 2020 00:00
НВР:
Нет
Аноним, 01 марта 2020 00:11
НВР:
Здравствуйте. Я мать троих детей! Младшему всего 8 месяцев! Я в разводе! Алименты не получаю так как он добровольно платит мне 10000! Заметьте это очень мало на троих! И по уходу 7500! Ну вот совершенно ни на что не хватает! Так вот мне отказали в выплате ежемесячных пособий!!! Так как бывший муж мне не даёт справку о его доходах! Вот и что мне вешаться что-ли!? Старший сын в этом году пойдет в школу! Мне его нужно одевать и все подобное! Ну вот где справедливость скажите пожалуйста!?
Юлия, 01 марта 2020 03:23
Вам нужно сделать алиментное соглашение, заверенное у нотариуса (это с экс-мужем). Оно и будет для соцзащиты как «справка о доходах». Иначе только официально подавать на алименты и брать справку уже от судебных приставов ( мой случай. Мой бывший уклоняется). А так вы очень много теряете, как многодетная, у меня (в ЛО) после Рождения третьего ребёнка, до 1,5 лет «доход» от пособий примерно 23 т.р. Это почти как зарплата.
Ксения, 01 марта 2020 08:34
Попробуйте сходить к судебным приставам и взять справку что вы неполучаете алименты и придоставить ее.Мне сказали что бы стать мало имущей нужно собрать справки с гибдд что нет машины,лодки и т.д,от приставов что неполучаю алименты,что в имущество входят доли цену узнать и с соц,защиты что я получаю.
Альфира, 01 марта 2020 09:06
Зачем вам справка о зарплате мужа.вам нужно у судебных приставов взять справку,что вы получаете от мужа 10000 и все
Алена, 02 марта 2020 01:15
Так все верно. Как соцзащита узнает сколько он вам платит алиментов. Делайте нотариально заверенное соглашение либо подавайте через суд.
Гость, 02 марта 2020 13:25
А ты зачем развелась с мужиком, думала, что одной лучше. Чо на форуме сидишь, иди работать и не плачь...
E., 02 марта 2020 15:34
Есть семьи в которых и 10.000 не получают . А вы жалуетесь , не хватает . А если бы Путин этот закон не принял бы , тогда что ?????
Александра, 02 марта 2020 23:29
Але! Дамочка! При чем здесь ваш бывший муж, вы в разводе? Свидетельство о разводе имеется? В чем проблема то? Пишите заявление в соц защите, что получаете от бывшего супруга 1000р. И вам выплатят как многодетной мамочке на 3го с рождения и до 3х. А как закон вступит в силу, то с 3до 7 лет плюс до 1,5 лет вы должны получать в обязательном порядке с работы или от государства
Аноним, 01 марта 2020 00:24
НВР:
Нет, только до полутора лет. Хотя младшему ребёнку всего 5 лет. Собираешь куча документов, и через три месяца снова эти документы собирать.
Александра, 02 марта 2020 23:32
Один раз подаются документы на пособия до, 5 и до 3х. Не надо нам здесь небылицы рассказывать.
Аноним, 01 марта 2020 00:37
НВР:
Нет в Ставропольском крае в городе Георгиевске они сказали,что слышали тоже самое только по телевизору даже не знают какие документы нужны предоставить на пособие до 7лет
Аноним, 01 марта 2020 01:25
Нет и врятли получим..
Аноним, 01 марта 2020 01:57
НВР:
Нет.
Одн, 01 марта 2020 01:58
Одно издевательство
Кристина, 01 марта 2020 02:46
Если вы в разводе, и алименты официально не получаете, предоставьте в соц.защиту справку от приставов что в отношении него нет исполнительного производства. его добровольные алименты не учитываются при подсчете ваших доходов.
Ольга, 01 марта 2020 12:05
Если в отношении него нет исполнительного производства, надо будет предоставить справку о его доходах. Если справку предоставить он не может, подавайте на алименты.
Аноним, 01 марта 2020 03:05
НВР:
Нет! Я многодетная мать с пятью несовершеннолетними детьми, мне отказали в детском пособии так как у нас автотранспорт с 128 л.с, вот если бы был с 120 л.с тогда бы выплачивали пособие.
Ева, 02 марта 2020 14:45
Авто с количеством лошадей влияет только на льготу на транспортный налог, но никак не на пособия!
Аноним, 01 марта 2020 05:13
У нас в Дагестане тоже не принимают говорят что у нас такой закон еще не вышел
Аноним, 01 марта 2020 05:44
НВР:нет
Аноним, 01 марта 2020 07:47
НВР:
Нет, но к июлю 2020 года, когда закон будет принят во всех регионах, подам на старшую. Многие возмущаются, мол, документы не принимают. Так и внимательно читайте о сроках принятия закона. А то все намылили лыжи...
Аноним, 01 марта 2020 08:57
НВР:
Парадокс. У нас 3ое детей, возраст:10 лет, 4 года и 1,2г. Доход в 2020 году не превышает прожиточный мин. на человека. Но под пособия от 3х до7 мы не попадаем, т. к оно только на первого и второго ребёнка, какая то странность. При этом в Мфц сказали, что надо предоставить справки о з. пл. за весь 2019 год. Но на тот момент уровень з. пл. был выше. Приняли поправки для галочки. Мы не попали ни под одну поправку, ни под материнский капитал, ни от 3 до 7, ни бесплатное питание. Нет даже льготы малоимущем, хотя с сентября 2019 г. у нас на каждого не выходит по минималки.
Ксения, 02 марта 2020 21:09
На третьего платят до 3 лет. Чего жалуетесь?
Аноним, 01 марта 2020 09:01
Сообщение выше написанное г. Калининград
Аноним, 01 марта 2020 09:28
НВР:
Когда пособия дойдут до амурской области ? На данный момент на двоих детей я получаю 760 р.
Аноним, 01 марта 2020 10:10
Идите к юристу как так то не попадаете вы должны получать на второго ребёнка и мат капитал выделяется семьям где дети рождены в 2019 год а вообще очень интересно как вам могли сказать какие документы если пособие это ещё не оформляют
Аноним, 01 марта 2020 10:39
Как в хокее такой президент нам не нужен никто его не слушает еще не выполнили майские указы 2012г
Аноним, 01 марта 2020 11:28
А он обманываться рад, потому что по закону даже после снятия с него полномаочий, его и его родственников нельзя привлечь к ответственности, например, как в США - там даже действующих президентов привлекают.
Аноним, 01 марта 2020 11:43
Новосибирск. Моему ребёнку вот в марте будит 3 года. И я мать одиночка я вообще ничего не получаю, когда было ребёнку 1,5 я вышла на работу, потому-то жить и кушать охота было. А сейчас и эти 50 р и то отменили. Что можно купить на такие деньги ребёнку. Позор. Тут ходила в Администрацию мне предложили оформить материальную помощь я была в шоке , это просто......., 1000 рублей на три месяца, а потом я должна отчитаться за эту тысячу. Я прям не знала куда их потратить.
Гость, 02 марта 2020 13:39
А ты зачем стала матерью-одиночкой. Когда в кровать ложилась с кем-то, о чем думала? А сейчас плачешь. Теперь иди и деньги зарабатывай, и на форумах не сиди, и время даром не теряй.
Анатолий, 01 марта 2020 11:56
Это акция государства к предстоящему голосованию по изменению Конституции. Ещё запущена пиар-акция о предоставлении сельских ипотек под 2,7% годовых, и включение в текст Конституции положения о выходе на пенсию по советским нормам возраста. Как только пройдёт голосование, возможно, будут приняты нормативные акты о процедуре исполнения объявленных акций. До изменения в Конституцию, денег на реализацию обещаний, нет!
Аноним, 01 марта 2020 12:25
Как только пройдёт голосование, возможно, будут приняты нормативные акты
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Ключевое слово в вашем пиар-комментарии - "ВОЗМОЖНО"
Вся страна помнит и гордится обещаниями обещалкина не поднимать пенсионный возраст, не брать налогов с зарплаты менее 10.000р, не менять Конституцию ("не время еще" - было сказано президентом за месяц до внесения им же поправок в нее) и прочие балабольства.
Не задавались вопрсом, сколько денег тратит Президент и Ко на пиар?
Валентина, 01 марта 2020 12:21
Здравствуйте.
Старшему ребёнку уже 18 лет. Я получаю 5'000 рублей по уходу от 1,5 до 3 лет на третьего ребёнка , социальные выплаты 208 рублей на второго и 416 на третьего(как мать-одиночка)
Аноним, 01 марта 2020 12:36
Я мать 4 детей, тоже не получаю. Но как мне сказали в соц.защите закон вступит в силу только с лета. И вернут все с января. Потому что это было все сказано на словах( пока что)
Аноним, 01 марта 2020 13:10
Никто не пробовал что то делать? А страдать бестолку.Болотируйтесь в президенты .Посмотрим что сможете вы.
Аноним, 02 марта 2020 00:31
Там Путин пожизненно, не шутите так
Нина, 01 марта 2020 14:40
У нас первый ребёнок. Мы стоим как малоимущии. До 1.6 получали 3800 тк рождены 03.11.17. И до 3х лет будем получать 166р. т.к рождены 03.11.17! Супер! Мы не люди?Не живём в РФ? Или эти дети особенные и не хотят есть, играть, одеватся? Нам 2.4 и государство не предоставила места в сад. У нас аллергия, врача аллерголога в полеклинники нет и мы тратим 800р 2 раза вмесяц на платный приём. И 4000 в месяц на витамины и лекарства. Нечего не выписывается бесплатно. Правительсво ты суппер! Твоя поддержка не оценима! Браво
Аноним, 02 марта 2020 00:33
Продолжайте голосовать за путина и единую Россию
Аноним, 01 марта 2020 15:00
НВР:
Я мать четверых детей и с 3 до 7 лет я не получаю это пособие я получаю почти 5000 рублей на 3 детей один умер я мать одиночка и многодетная младшему 6лет скажите пожалуйста сколько я должна получать детского пособия в какой сумме

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