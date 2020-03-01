Детские пособия от 3 до 7 лет: На выплату по 5500 рублей на ребенка не принимают документы в России, Бердске и Новосибирске

С нетерпением ждут выплаты пособий на детей от 3 до 7 лет семьи в Бердске. Многие мамы уже сходили Центр социальной поддержки населения, где получили ответ — закон о назначении и выплате детских пособий на детей от 3 до 7 лет еще не вышел.
Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор Центра поддержки населения Светлана Казакова, обращения по поводу выплаты пособия на детей от 3 до 7 лет к ним поступают. Бердчанам дают разъяснения, что на сегодняшний день никаких нормативно-правовых актов по назначению и выплате данного пособия в Центр социальной поддержки населения не поступало.
— После появления порядка предоставления выплаты граждане будут проинформированы об этом через средства массовой информации, — отметила Светлана Казакова.
По данным Центра социальной поддержки населения, пособия на детей от 3 лет и старше получают порядка 2500 семей, у которых доход ниже прожиточного минимума.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ежемесячные пособия семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет предложил выплачивать президент Путин в своем послании к Федеральному собранию 15 января 2020 года. Новые выплаты на детей от 3 до 7 лет введут с 1 января 2020 года, то есть задним числом, когда закон вступит в силу.
В 2020 году семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, уже получают ежемесячные выплаты на первых и вторых детей до 3-х лет. Размер выплат зависит от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В зависимости от региона ежемесячные выплаты составляют более 11 000 рублей на одного ребенка. Из федерального бюджета выплачивают пособия на 3-го и последующих детей в 75 субъектах Федерации, включая все регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока.
Размер пособия с 3 до 7 лет с 1 января 2020 года
Суммы выплат будут разными в зависимости установленного прожиточного минимума в каждом регионе. В этом году размер пособия составит половину прожиточного минимума установленного на ребенка в каждом регионе. Так, в 3 квартале 2019 года в Новосибирской области прожиточный минимум на ребенка составил 11 698 рублей. То есть малоимущие семьи могут рассчитывать на 5849 рублей ежемесячно на каждого ребенка. А в следующем году, возможно, пособие вырастет до 100% прожиточного минимума на ребенка.
Кто получит пособие на ребенка с 3 до 7 лет в 2020 году
Выплаты получат семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. То есть у семьи должна быть действительно очень сложная ситуация. Ведь прожиточный минимум на душу населения по состоянию на 1 января 2020 года составляет всего 11 185 рублей в среднем по России. Идею президент озвучил, но пока нет порядка расчета нового пособия.
Да
Нет
В Якутии не дают.
Нет. Я не получаю. С 2016года пособие. С мужем не расписаны, сказали что унас привышал доход.
Мы не получаем не какие пособие кроме Пенси.и 150 руб на ребёнка, Хотя у нас их шестеро. Младшему 3 года,И не какие льготы.Живем на 18т руб инвалидные. И по уши в долгах ЖКХ, и кредит. А для каких граждан России касаются эти выпускаемые законы мы не знаем. То есть не какой закон не работает
Нет, не получаю хотела бы тоже получит
Нет
Здравствуйте. Я мать троих детей! Младшему всего 8 месяцев! Я в разводе! Алименты не получаю так как он добровольно платит мне 10000! Заметьте это очень мало на троих! И по уходу 7500! Ну вот совершенно ни на что не хватает! Так вот мне отказали в выплате ежемесячных пособий!!! Так как бывший муж мне не даёт справку о его доходах! Вот и что мне вешаться что-ли!? Старший сын в этом году пойдет в школу! Мне его нужно одевать и все подобное! Ну вот где справедливость скажите пожалуйста!?
Нет, только до полутора лет. Хотя младшему ребёнку всего 5 лет. Собираешь куча документов, и через три месяца снова эти документы собирать.
Нет в Ставропольском крае в городе Георгиевске они сказали,что слышали тоже самое только по телевизору даже не знают какие документы нужны предоставить на пособие до 7лет
Нет.
Нет! Я многодетная мать с пятью несовершеннолетними детьми, мне отказали в детском пособии так как у нас автотранспорт с 128 л.с, вот если бы был с 120 л.с тогда бы выплачивали пособие.
Нет, но к июлю 2020 года, когда закон будет принят во всех регионах, подам на старшую. Многие возмущаются, мол, документы не принимают. Так и внимательно читайте о сроках принятия закона. А то все намылили лыжи...
Парадокс. У нас 3ое детей, возраст:10 лет, 4 года и 1,2г. Доход в 2020 году не превышает прожиточный мин. на человека. Но под пособия от 3х до7 мы не попадаем, т. к оно только на первого и второго ребёнка, какая то странность. При этом в Мфц сказали, что надо предоставить справки о з. пл. за весь 2019 год. Но на тот момент уровень з. пл. был выше. Приняли поправки для галочки. Мы не попали ни под одну поправку, ни под материнский капитал, ни от 3 до 7, ни бесплатное питание. Нет даже льготы малоимущем, хотя с сентября 2019 г. у нас на каждого не выходит по минималки.
Когда пособия дойдут до амурской области ? На данный момент на двоих детей я получаю 760 р.
-----
Ключевое слово в вашем пиар-комментарии - "ВОЗМОЖНО"
Вся страна помнит и гордится обещаниями обещалкина не поднимать пенсионный возраст, не брать налогов с зарплаты менее 10.000р, не менять Конституцию ("не время еще" - было сказано президентом за месяц до внесения им же поправок в нее) и прочие балабольства.
Не задавались вопрсом, сколько денег тратит Президент и Ко на пиар?
Старшему ребёнку уже 18 лет. Я получаю 5'000 рублей по уходу от 1,5 до 3 лет на третьего ребёнка , социальные выплаты 208 рублей на второго и 416 на третьего(как мать-одиночка)
Я мать четверых детей и с 3 до 7 лет я не получаю это пособие я получаю почти 5000 рублей на 3 детей один умер я мать одиночка и многодетная младшему 6лет скажите пожалуйста сколько я должна получать детского пособия в какой сумме