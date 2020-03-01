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75 дней до Победы: я ранен вражеской пулей в правую ногу выше колена

17:15 01.03.2020, Елена Белоусова Фото: БИХИМ
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Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Федор Созинов пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: я ранен вражеской пулей в правую ногу выше колена
Фронтовик пишет родным
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы: я ранен вражеской пулей в правую ногу выше колена

75 дней до Победы: я ранен вражеской пулей в правую ногу выше колена75 дней до Победы: Шура, я Вам выслал по почте из Иваново 105 руб.Ещё 4 новости

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» Бердского историко-художественного музея.

28/I-42 г.
Здравствуйте, дорогая Шура и дорогие деточки Зоя и Володя. Шлю я Вам свой сердечный привет и желаю всего хорошего в Вашей жизни. Шура, сообщаю Вам о себе, что я ранен вражеской пулей в правую ногу выше колена. Пуля, правда, разрывная, кость как будто не повредило, не перебило, но мягкое место разорвало, так пуля вышла на пролет. Ране моей сейчас не лучше и не хуже, но, конечно, вылечат и буду ходить. С приветом ко всем, Федя Созинов.

ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА
Новосибирская обл.
Новосибирский район
Село Бердск Советская №124
Павлюк Александре Евгеньевне
_______________________________
Город Иванов
Областное п/я № 97
Созинов Ф.Н.

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