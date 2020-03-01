Строить завод по переработке зерна начнут в Бердске в 2020 году

Предприятие по глубокой переработке зерна производственной мощностью 125 тыс. тонн в год войдет в промышленный парк для сельхозпредприятий, стоимость которого оценивается в 11 млрд рублей.

В Бердске создадут мощный промышленный парк

Реализация проекта по созданию в Бердске промышленного парка, где разместится завод по глубокой переработке зерна, одного из приоритетных направлений в АПК региона, начнется в 2020 году. Об этом сообщили ТАСС в управляющей компании «Сибирский научно-производственный технопарк».

Летом 2019 года группа частных инвесторов заявила о проекте строительства на территории Новосибирской области индустриальной парка для предприятий-переработчиков сельхозпродукции. Объем инвестиций в проект оценивался в 11 млрд рублей. Якорным резидентом индустриального парка будет завод по глубокой переработке зерна производственной мощностью 125 тыс. тонн в год. Предприятие — часть масштабного проекта «Академгородок 2.0», ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

«Реализация проекта начнется в этом году. Площадь участка составляет около 140 га. Сейчас у нас возникли небольшие бюрократические сложности, но, надеюсь, процесс не затянется надолго», — сообщили в управляющей компании.

Ранее генеральный директор «Сибирского научно-производственного технопарка» Константин Зайцев рассказывал, что у компании подписаны предварительные соглашения с семью резидентами парка. На первом этапе реализации проекта планируется вложить около 50 млн рублей собственных средств. Окончание строительства и запуск инфраструктурных объектов запланированы на декабрь 2021 года.

Глубокая переработка зерна предполагает создание более маржинальной, чем пшеница, продукции, среди которой глюкоза, крахмал, клейковина, кормовой лизин и другие. Создание на территории Новосибирской области комплекса по глубокой переработке зерна позволило бы местным аграриям производить сельхозпродукцию, востребованную как на российских, так и на иностранных рынках. Как отмечал глава Новосибирской области Андрей Травников, глубокая переработка зерна — это ключевое направление для развития АПК региона, где в прошлом году урожай зерновых составил почти 2,6 млн тонн.