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Строить завод по переработке зерна начнут в Бердске в 2020 году

12:15 01.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Предприятие по глубокой переработке зерна производственной мощностью 125 тыс. тонн в год войдет в промышленный парк для сельхозпредприятий, стоимость которого оценивается в 11 млрд рублей.

Строить завод по переработке зерна начнут в Бердске в 2020 году
В Бердске создадут мощный промышленный парк

Реализация проекта по созданию в Бердске промышленного парка, где разместится завод по глубокой переработке зерна, одного из приоритетных направлений в АПК региона, начнется в 2020 году. Об этом сообщили ТАСС в управляющей компании «Сибирский научно-производственный технопарк».

Летом 2019 года группа частных инвесторов заявила о проекте строительства на территории Новосибирской области индустриальной парка для предприятий-переработчиков сельхозпродукции. Объем инвестиций в проект оценивался в 11 млрд рублей. Якорным резидентом индустриального парка будет завод по глубокой переработке зерна производственной мощностью 125 тыс. тонн в год. Предприятие — часть масштабного проекта «Академгородок 2.0»,  ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

«Реализация проекта начнется в этом году. Площадь участка составляет около 140 га. Сейчас у нас возникли небольшие бюрократические сложности, но, надеюсь, процесс не затянется надолго», — сообщили в управляющей компании.

Ранее генеральный директор «Сибирского научно-производственного технопарка» Константин Зайцев рассказывал, что у компании подписаны предварительные соглашения с семью резидентами парка. На первом этапе реализации проекта планируется вложить около 50 млн рублей собственных средств. Окончание строительства и запуск инфраструктурных объектов запланированы на декабрь 2021 года.

Глубокая переработка зерна предполагает создание более маржинальной, чем пшеница, продукции, среди которой глюкоза, крахмал, клейковина, кормовой лизин и другие. Создание на территории Новосибирской области комплекса по глубокой переработке зерна позволило бы местным аграриям производить сельхозпродукцию, востребованную как на российских, так и на иностранных рынках. Как отмечал глава Новосибирской области Андрей Травников, глубокая переработка зерна — это ключевое направление для развития АПК региона, где в прошлом году урожай зерновых составил почти 2,6 млн тонн.

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От редакции

Выгодный для Бердска проект?

Аноним, 01 марта 2020 12:40
НВР: Если завод построят для будущих зеков, то это абсолютно не выгодно.
Разве что выгода будет для Бердских бизнесменов - дармовые рабы. Остальное население и так уже давно крепостное.
Василий, 01 марта 2020 12:59
Хоспаде, у вас зеки головного мозга, что ли? Зеками этими своими все комменты загадили. Да, тема с зеками больная, но лучше их обсуждать в комментах к посвященным ИК статьям, благо недостатка в них нет на сайте.

Вот если бы диванные воины с таким рвением бы на митинг против ИК выходили...
Аноним, 01 марта 2020 13:11
Не построят. Зерна нет. А то что какое то есть, кормовое.Выращивают его кухарки.
Аноним, 01 марта 2020 13:24
Такой завод строить нецелесообразно. Полей в округе не наблюдается, а возить сырье станет дорого.
Аноним, 01 марта 2020 13:29
Бердск - город-сказка!
Новый мэр, 01 марта 2020 14:03
Сколько же можно новых производств открывать на бумаге,чего только мы не производили и чипсы и мерседесы
Гость, 01 марта 2020 14:31
"Не умеешь делать компьютеры и смартфоны - делай табуретки!" (Закон Паскаля для неграмотных).

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