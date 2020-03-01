1 марта 2020 года — Прощенное воскресенье: Приметы и заговоры на последний день Масленичной недели

Спать рекомендуется лечь до полуночи, ведь после этого часа уже наступает Великий пост. Для тех, кто планирует поститься, нужно избегать весь день увеселительных мероприятий, настраиваясь на период воздержания и от еды, и от празднеств.

Прощеное воскресенье — это последний день Масленичной недели

Приметы на Прощеное воскресенье, которое в 2020 году выпадает на 1 марта, расскажут, что нужно сделать в этот день, чтобы год был благополучным. Чтобы семья жила дружно, все были здоровы и не нуждались в деньгах, важно до наступления вечера съесть все блины, испеченные на Масленицу. Нельзя оставлять ни одного.

Приметы и поверья Прощеного воскресенья в 2020 году

Прощеное воскресенье — это последний день Масленичной недели. Еще можно есть все, кроме мяса. Принято садиться за стол 7 раз, по числу недель предстоящего поста. Каждая трапеза сопровождается блинами, которые являются главным блюдом на Масленицу. Люди веселятся, ходят в гости и приглашают гостей к себе.

Если после последней трапезы останутся на столе крошки, то убирать их не нужно до утра следующего дня. Согласно поверью, это должно привлечь в дом финансовое благополучие на целый год.

Хорошая примета — просить прощения, самому прощать других, мириться и делать все это искренне. Нужно непременно найти время для похода на кладбище. Усопшим родственникам стоит отнести блины и попросить у них прощения. В старину у тех, кто ушел в мир иной, просили помощи: хотели, чтобы те охраняли своих живых родственников от негатива.

Раньше люди верили, что вечером в день Прощеного воскресенья проходит Страшный суд. Этот факт наводил страху и заставлял сидеть дома, не выходя на улицу без крайней нужды. Нужно было мысленно признать все свои грехи, при этом раскаявшись.

Отказывать простить того, кто просит прощения в этот праздник, значит взять на себя его грех.

Традиции Прощеного воскресенья

Главный обычай праздника — просить прощения. Извиняться нужно не за конкретную обиду, облегчая тем самым свою совесть. Просить прощения следует для того, чтобы правильно войти в пост, который начнется 2 марта, сразу после Прощеного воскресенья.

Одно из правил: просить прощения лучше по-ранжиру: младшему у старшего, руководителю у подчиненных, а состоятельному у бедного.

Утром желательно сходить в храм, где пройдет специальное богослужение. Затем вернуться домой, извиниться сперва перед самыми близкими людьми, а затем повторить ритуал с друзьями, с коллегами, с соседями и малознакомыми людьми. Не стоит при этом испытывать стеснения, ведь праздник именно для этого и создан, чтобы все друг друга простили и помирились.

После вечерней службы, на которой просят прощения и священник, и прихожане, нужно последовать старому обычаю. Для этого требуется присутствие всех членов семьи. Когда все соберутся на ужин за столом, то самого старшего в семье нужно посадить на отдельный стул. Каждый из присутствующих, начиная от самых молодых, подходят к отцу (деду, прадеду) и просят у него прощения. В конце глава семьи должен извиниться за все перед родными.

Чего нельзя делать в Прощеное воскресенье в 2020 году

Нельзя в этот день употреблять спиртные напитки, хотя пост наступит только на следующий день, 2 марта 2020 года. Под запретом любая тяжелая работа и домашние хлопоты. Стирать, убирать и гладить нужно за день до этого. Разрешается только готовить еду и ухаживать за домашним скотом.

Хорошо, если перед началом поста хозяйка уберет в доме. Еще лучше — сходить в баню. Хотя пост — это духовное очищение, но омыть тело не помешает. Нельзя ссориться, скандалить, выяснять отношения, злословить, обижать, клеветать, завидовать и думать о плохом.

Это день всеобщего примирения и раскаяния, покаяния и смирения.

Спать рекомендуется лечь до полуночи, ведь после этого часа уже наступает Великий пост. Для тех, кто планирует поститься, нужно избегать весь день увеселительных мероприятий, настраиваясь на период воздержания и от еды, и от празднеств. Нельзя никому отказывать в помощи, наоборот — нужно делать добро людям.

Заговор в Прощеное воскресенье для избавления от неприятностей

С древних времен тянется традиция проведения Прощеного воскресенья, когда люди просят прощенья друг у друга. В этот же день проходят проводы Масленицы. Гулянья и веселье под конец дня заканчивается сжиганием чучела. В этот момент можно провести сильный обряд, который поможет избавить от проблем и принести удачу.

Проводимый обряд в Прощеное воскресенье подкрепляется заговором. Нужно находиться во время сжигания чучела поблизости. Настолько рядом, чтобы от огня костра телу было бы очень жарко. Желательно, чтобы и пот катился градом, как в бане. В это время читается заговор, а пот нужно вытирать платком.

«Семь потов с меня беги, голод-холод прочь уйди, огонь подымайся, весна зачинайся. Что горит, тому не быть, а мне в золоте ходить. Аминь».

Эти слова можно произносить тихонько или вовсе про себя.

В Прощеное воскресенье уделялось внимание, как человек ложится спать. Желательно сходить в баню, чтобы смыть всю «грязь», которая накопилась за год. В современных условиях эту функцию может выполнить душ или ванна. После омовения нужно надеть чистую одежду. Деткам под подушки положить сладости, чтобы они росли в достатке и никогда не знали голода.

Заговор в Прощеное воскресенье на осуществление желания

Прощеное воскресенье люди считают сильным временем, поэтому ему уделяется много внимания. Переход к новому этапу в году подталкивает людей закрепить свое счастье или получить осуществление мечты. Для этого можно использовать заговор, который произносится 3 раза перед тем, как лечь спать. Его нужно говорить шепотом во время захода солнца.

«Как звезда зажглась на небе, так и в моем доме мир и покой поселились. Как звезда горит ярко, так и мое желание исполнится уже завтра. Звездочка, пособи, задуманное в жизнь воплоти».

После произнесенных слов нужно повернуться к окну и перекреститься. Сила слова известна с давних времен, а в заговорах она усиливается из-за правильного построения фраз. В общей сумме они могут дать начало той силе, которая поможет осуществить желаемое действие.

В Прощеное воскресенье можно провести еще один ритуал очищения через просьбу о прощении своих грехов. Бывает, что трудно вслух покаяться перед конкретным человеком. Просто язык не поворачивается. Тогда эту просьбу можно изложить на бумаге. Но так же искренне, как бы это могло прозвучать в голос.

Это на первый взгляд кажется простым делом. Но начав писать, могут возникнуть эмоции, слезы и раскаяние. Это нормальный процесс. Так душа очищается. После окончания написания письма его нужно сжечь или закопать. Ведь оно несет в себе много боли. По окончании всего процесса нужно помыться, чтобы до конца смыть с себя негатив, прочитать молитву или провести медитацию.

Источник: rsute