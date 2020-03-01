Магнитные бури в марте 2020 года: как подготовиться метеочувствительным людям

Магнитные бури оказывают негативное воздействие на здоровье людей. В первую очередь, пожилые люди и метеочувствительные чувствуют недомогание, сонливость и усугубление протекания хронических болезней.

Магнитные бури часто сказываются на нашем состоянии Перед стартом нового месяца мы продолжаем публиковать информацию, которая будет полезна в той или иной сфере. Смотрите расписание магнитных бурь в марте 2020 года в нашем материале.

Не секрет, что магнитные бури оказывают негативное воздействие на здоровье людей. В первую очередь, пожилые люди и метеочувствительные чувствуют недомогание, сонливость и усугубление протекания хронических болезней. Поэтому за несколько дней до плохой погоды нужно хорошо высыпаться, не употреблять жирное и алкоголь, больше гулять на свежем воздухе и не переедать.

Специалисты по части магнитных бурь говорят следующее.

Когда магнитные бури в марте 2020 года

4 и 5 марта — ожидаются сильные магнитные бури.

13 марта — геомагнитное возмущение средней силы.

16 марта — магнитная буря средней силы.

19 марта — колебания средней силы.

21−22 марта — волна средней силы. Затронет только метеозависимых людей.

28 марта — геомагнитное волнение средней силы.

Надеемся, вы не почувствуете эти колебания и будете абсолютно здоровы.

Источник: Хочу