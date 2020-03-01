01.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом / Общество

Магнитные бури в марте 2020 года: как подготовиться метеочувствительным людям

11:54 01.03.2020 Фото: pxhere.com
0

Магнитные бури оказывают негативное воздействие на здоровье людей. В первую очередь, пожилые люди и метеочувствительные чувствуют недомогание,  сонливость и усугубление протекания хронических болезней.

Магнитные бури в марте 2020 года: как подготовиться метеочувствительным людям

Магнитные бури часто сказываются на нашем состоянии

Перед стартом нового месяца мы продолжаем публиковать информацию, которая будет полезна в той или иной сфере. Смотрите расписание магнитных бурь в марте 2020 года в нашем материале.

Не секрет, что магнитные бури оказывают негативное воздействие на здоровье людей. В первую очередь, пожилые люди и метеочувствительные чувствуют недомогание,  сонливость и усугубление протекания хронических болезней. Поэтому за несколько дней до плохой погоды нужно хорошо высыпаться, не употреблять жирное и алкоголь, больше гулять на свежем воздухе и не переедать.

Специалисты по части магнитных бурь говорят следующее.

Когда магнитные бури в марте 2020 года

4 и 5 марта — ожидаются сильные магнитные бури.
13 марта — геомагнитное возмущение средней силы.
16 марта — магнитная буря средней силы.
19 марта — колебания средней силы.
21−22 марта — волна средней силы. Затронет только метеозависимых людей.
28 марта — геомагнитное волнение средней силы.

Надеемся, вы не почувствуете эти колебания и будете абсолютно здоровы.

Источник: Хочу

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы метеозависимы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Исчезли бесследно после нападения журналисты "Sputnik Турция" в Анкаре
17:00 01-03-2020
Исчезли бесследно после нападения журналисты
В живых из 90 десантников осталось только 6. Последний бой в Чечне 20 лет назад приняла рота Псковской дивизии ВДВ
16:45 01-03-2020
В живых из 90 десантников осталось только 6. Последний бой в Чечне 20 лет назад приняла рота Псковской дивизии ВДВ
БердскЗа три минуты сгорело чучело Масленицы в Бердске. Сняли на видео полыхающий символ зимы
16:37 01-03-2020
За три минуты сгорело чучело Масленицы в Бердске. Сняли на видео полыхающий символ зимы
Путин: коронавирус затрагивает систему всех мировых экономик 3
16:30 01-03-2020
Путин: коронавирус затрагивает систему всех мировых экономик
Гей-порно показал на Масленицу на уличном экране уволенный светооператор в Приморье 2
16:15 01-03-2020
Гей-порно показал на Масленицу на уличном экране уволенный светооператор в Приморье
Издевательства до крови подростков над ребенком сняли на видео в Пермском крае
16:00 01-03-2020
Издевательства до крови подростков над ребенком сняли на видео в Пермском крае
Какие законы вступают в силу с марта в России
15:45 01-03-2020
Какие законы вступают в силу с марта в России
Чаще хамят на дорогах водители дорогих автомобилей
15:30 01-03-2020
Чаще хамят на дорогах водители дорогих автомобилей
Отмены "клеток" в судах и газификации всей страны требует от Мишустина спикер Совфеда Матвиенко 1
15:15 01-03-2020
Отмены
БердскГниет заживо 85-летняя баба Римма после операции на шейке бедра в Бердске. Фото 18+ 3
14:45 01-03-2020
Гниет заживо 85-летняя баба Римма после операции на шейке бедра в Бердске. Фото 18+