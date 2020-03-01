Магнитные бури в марте 2020 года: как подготовиться метеочувствительным людям

Перед стартом нового месяца мы продолжаем публиковать информацию, которая будет полезна в той или иной сфере. Смотрите расписание магнитных бурь в марте 2020 года в нашем материале.
Не секрет, что магнитные бури оказывают негативное воздействие на здоровье людей. В первую очередь, пожилые люди и метеочувствительные чувствуют недомогание, сонливость и усугубление протекания хронических болезней. Поэтому за несколько дней до плохой погоды нужно хорошо высыпаться, не употреблять жирное и алкоголь, больше гулять на свежем воздухе и не переедать.
Специалисты по части магнитных бурь говорят следующее.
Когда магнитные бури в марте 2020 года
4 и 5 марта — ожидаются сильные магнитные бури.
13 марта — геомагнитное возмущение средней силы.
16 марта — магнитная буря средней силы.
19 марта — колебания средней силы.
21−22 марта — волна средней силы. Затронет только метеозависимых людей.
28 марта — геомагнитное волнение средней силы.
Надеемся, вы не почувствуете эти колебания и будете абсолютно здоровы.
Источник: Хочу