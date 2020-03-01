Прощеное воскресенье: как просить прощение и почему это жизненно важно 1 марта 2020 года

Перед Великим постом в храмах Бердска идут службы

С наступлением 1 марта — Прощеного воскресенья, последнего дня Масленицы — социальные сети начинают наводнять открытки с незатейливым текстом: «Прости меня в Прощеное воскресенье», «Прошу у вас прощенье в святое воскресенье», «В это утро воскресенья я прошу у вас прощенья»… Эта и прочая рифмованная дребедень, свидетельствуют: идея великодушного прощения в день Прощеного воскресенья шагнула в массы. Всё бы хорошо, только вот попросить прощение и простить — совсем не то же самое, что легким движением переслать знакомым лубочную картинку с ангелочком. Все гораздо серьезней. В чем же смысл праздника, которому поэты и писатели посвящают стихи и книги, называемые просто и одновременно глубоко — «Прощеное воскресенье»? Разбиралась РГ.

Всю текущую неделю, с 24 февраля по 1 марта в России отмечали Масленицу — разгульный и щедрый праздник. Со 2 марта начинается Великий пост — время покаяния, «дни печальные», как называл их Пушкин. На стыке этих периодов, таких полярных по эмоциональному накалу, — Прощеное воскресенье. На первый взгляд, слишком крутой вираж: из лихого загула да к покаянной слезе.

Но в Церкви все не случайно, все продумано, все учитывает природу человека. Обычай просить прощения и самому прощать, вступая в Великий пост, имеет древние корни. Когда-то палестинские монахи из лавры Святого Саввы на весь период поста удалялись в пустыню, и вот, не зная, вернутся ли они к Пасхе в обитель живыми, увидятся ли снова, монахи заранее испрашивали друг у друга прощение. И сами прощали. Православная Русь не просто переняла этот монастырский обычай, у нас закрепился особый чин, то есть особый порядок церковной службы Прощеного воскресенья, он служится вечером. И весь день мы слышим: «Прости меня, пожалуйста!» И в ответ: «Бог простит! И я прощаю!» И в этом всеобщем примирении глубочайший смысл. Ведь в начинающийся вслед за Прощеным воскресеньем Великий пост — время нашего покаяния перед Богом. И тут вопрос: а что надо сделать, чтобы Бог нас помиловал?

Понятно, что надо увидеть свои грехи и принести их Господу, то есть исповедовать их Ему. Осознать свои грехи и раскаяться в них. Это взаимоотношения человека и Бога. Но здесь возникает поразительный момент. Господь вводит одно непременное условие, необходимое для нашего прощения. Это условие касается взаимоотношений человека с другими людьми. Мы живем не в безвоздушном пространстве, вокруг нас другие — те самые родные и не очень, близкие и дальние. Так вот, чтобы быть прощеным Богом, надо самому научиться прощать. В Прощеное воскресенье на Божественной литургии в храмах звучат слова из Нагорной проповеди Христа: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших».

Вот причина, по которой мы должны примиряться, не копить в себе обиды, не питать вражды! Никто из нас не безгрешен, мы все виноваты — перед ближними, перед дальними, перед Богом! Но если мы молим Господа: «…и прости нам долги наши!», то и сами должны научиться быть милосердными. Причем Господь говорит нам: «Мера того, насколько вы будете прощены, зависит от вас самих!» Только вдумайтесь в слова молитвы «Отче наш», где мы просим Бога: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». То есть Бог однозначно предупреждает: «Как ты прощаешь своего обидчика, своего недруга, своего должника, своего врага, так и сам будешь прощен!»

Кстати, верующие знают: часто на исповеди, рассказывая священнику о каких-то сложных ситуациях, когда нам причинили боль или обидели, а то и оскорбили, мы слышим в ответ: «Примирился с обидчиком? Не держишь на него зла? Как это не могу? А как же к Причастию пойдешь? На что рассчитываешь? Отпусти обиду от себя!»

Приступать к Таинству Причащения, если в тебе живет раздражение, если тебя гложет обида, мучает гнев, распирает злоба, то есть если ты во власти неприязненных злых чувств к другому, не просто нельзя — опасно!

Прощеное воскресенье — это день, когда нам всем дается возможность, не наступая на мозоли нашего самолюбия, не уязвляя нашу гордость, не задевая чувства ложного достоинства, попросить прощения у тех, кого мы обидели вольно ли, невольно. И самим простить тех, кто причинил нам зло. Мы всю Масленицу общались, ходили в гости и сами принимали гостей, Церковь дала нам возможность приблизить к себе другого человека, почувствовать его. По слову одного святого, мы «обновили в себе ощущение ближнего», и теперь, в Прощеное воскресенье, напоминая нам о необходимости повиниться и примириться с окружающими, Церковь деликатно, тактично, дает возможность это сделать. Искренне произнести: «Прости меня, пожалуйста!» И от всего сердца ответить: «Бог простит! И я прощаю!» Простить и вступить в Великий пост.

Надо только помнить, что прощение — не слова, не высланная открытка, а волевой акт работы сердца, души. Волевой, так как требует усилий, потому что настоящая обида ранит, и прощение не произойдет само собой, поэтому люди просят помощи у Господа в том, чтобы простить обидчика. Поэтому и установлен такой день — Прощеное воскресенье. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) говорил, что Господь «ждет, что в этот святой вечер откроются наши сердца для искренней взаимной любви. Ждет, что, победив с помощью Божией в себе гордость, мы обретем в себе силу и с чистым сердцем и открытой душой подойдем к обиженному нами и скажем: «Прости меня Бога ради!»