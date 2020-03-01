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Публичный дом: избивал проституток за желание прекратить оказывать сексуслуги организатор притона в Кургане

12:30 01.03.2020 Фото: Википедии
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Бордель просуществовал три года. В нем организатор держал несколько женщин, в том числе несовершеннолетних. Дисциплину поддерживал насилием и угрозами. Кроме того, организатор, используя, запрещенные вещества, забрал у путан более 1 млн рублей.

Публичный дом: избивал проституток за желание прекратить оказывать сексуслуги организатор притона в Кургане
Проститутки мечтали избавиться от своего мучителя

В Курганской области завершено расследование уголовного дела об организации и вовлечении в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних. Об этом сообщили в главке Следственного комитета России в субботу.

Следственными органами СКР по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 9 местных жителей, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией), при этом один из них обвиняется также в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта), 5 эпизодов преступной деятельности, предусмотренной ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией), двух эпизодов преступной деятельности, предусмотренной ст.159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, до июня 2016 года местный житель 1981 года рождения с целью извлечения прибыли от незаконной деятельности организовал фирму и вовлек в занятие проституцией нескольких женщин, а также двух несовершеннолетних девушек для оказания систематических возмездных сексуальных услуг неопределенному кругу лиц на территории города Кургана и Кетовского района Курганской области. При этом организатор неоднократно применял насилие и угрожал женщинам, желающим прекратить данную деятельность, поддерживая таким образом общую дисциплину. Для бесперебойной работы фирмы и увеличения финансовой прибыли от оказания сексуальных услуг были привлечены водители и администратор.

По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий незаконная деятельность вышеуказанной фирмы была пресечена сотрудниками полиции в феврале 2019 года, в отношении организатора по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела была установлена причастность организатора преступления к совершению мошенничества в отношении девушек фирмы, у которых он путем обмана похитил денежные средства на общую сумму более 1 млн рублей, а также к сбыту сильнодействующего вещества, запрещенного к свободному обороту.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем материалы уголовного дела в 18 томах с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

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От редакции

Заставить работать проститутками без желания возможно?

Аноним, 01 марта 2020 12:49
НВР: Надо Жириновскому написать жалобу. Он кажется хотел узаконить проституцию и создать профсоюз работниц этой востребованной профессии:
"Обижают на рабочем месте"

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