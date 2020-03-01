«Арбидол не поможет от заражения коронавирусом, предупреждает врач

Врач: противовирусные препараты не помогут профилактике коронавируса

Профилактическое самолечение антивирусными препаратами не гарантирует, что человек не заразится коронавирусом COVID-19, заявила РИА Новости в Бангкоке таиландский врач-инфекционист Ванпхен Сутсамай, принявшая участие в международной конференции по проблемам резистентности инфекционных заболеваний к антибиотикам и антивирусным препаратам, которая прошла на этой неделе в столице Таиланда.

«Профилактика заражения новым коронавирусом путем самолечения антивирусными препаратами не дает никакой гарантии от заражения», — сказала она агентству.

«Здесь не надо смешивать два понятия – положительные результаты «коктейля» из антивирусных препаратов, в том числе препаратов от ВИЧ, которых добились наши врачи в лечении пациентов с коронавирусом, и самолечение. Успех стал возможен после множества проб и ошибок, в условиях инфекционного отделения одной из крупных государственных больниц, где работают выдающиеся врачи-специалисты, и где есть хорошо оснащенная лаборатория», — пояснила Сутсамай.



При самолечении человек приобретает в аптеке противовирусный препарат, который рекламируется, как средство от вирусных респираторных заболеваний, продолжила эксперт.

«Во-первых, такие препараты обычно применяют, когда человек уже болен. Это не вакцина от инфекции, и эффективность его приема в качестве профилактического средства чрезвычайно низка: если, скажем, пациенту удается рандомным приемом курса антивирусного препарата случайно подавить некую вирусную инфекцию, которая пока никак не проявилась, то через некоторое время после окончания приема препарата он так же открыт для других вирусов, как и до приема лекарства», — добавила она.

По словам инфекциониста, заболевший простудным заболеванием пациент не в состоянии без специального анализа определить, виновен ли в его болезни новый коронавирус, и, тем более, без помощи врача составить такую комбинацию антивирусных и иных препаратов, и определить необходимую дозировку – а дозировка всегда индивидуальна – чтобы вылечиться. «Это не говоря уже о том, что пациент, который пользуется самолечением в период вспышки, такой, как сейчас, это еще и огромный риск для окружающих», — добавила Сутсамай.

На вопрос о лечении коронавируса препаратом «Арбидол» Сутсамай ответила, что к рекламе антивирусных препаратов следует относиться с большой осторожностью.

«Арбидол, а точнее умифеновир, хорошо известен и широко используется только в России и в Китае. У вас в стране доказано успешное противодействие этого препарата некоторым видам вирусного гриппа, но судить о его результативности в лечении коронавирусной пневмонии, которую вызывает COVID-19, пока очень рано, даже по поступающей сейчас массе материала о его клиническом использовании в Китае. Этот материал надо систематизировать и исследовать с точки зрения доказательной медицины, а времени на это сейчас у наших китайских коллег нет», — сказала она.

Сутсамай не рекомендовала самостоятельно принимать этот препарат сейчас, в условиях вспышки, равно как и любой другой антивирусный препарат, поскольку это дает ложное чувство защищенности, хотя на самом деле никаких гарантий от заражения нет.

«А в качестве профилактики коронавируса я могу порекомендовать только жесткое соблюдение правил гигиены – частое мытье рук с мылом, использование дезинфицирующих веществ, ношение медицинских масок», — сказала она.

«И еще одно: с атакой любой инфекции может справиться человеческая иммунная система. Если эта система сильна, коронавирус не пройдет. Поэтому советую принимать природные средства, повышающие иммунитет, прежде всего – продукты питания с высоким содержанием витаминов и иммуностимуляторов», — сказала врач-инфекционист, имеющая также официальную квалификацию врача народной медицины.