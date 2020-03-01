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Медалью «К 140-летию Сталина» наградил Локоть экс-губернатора Новосибирской области Ивана Индинка

13:00 01.03.2020 Фото: kprfnsk.ru
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Индинок отметил, что «такие великие люди, как Иосиф Сталин, рождаются раз в несколько столетий». Коммунисты региона начали подготовку к выборам депутатов разных уровней.

Медалью «К 140 летию Сталина» наградил Локоть экс губернатора Новосибирской области Ивана Индинка
Иван Индинок (на фото — справа) руководил Новосибирской областью с 1993 по 1995 годы

29 февраля в администрации Центрального округа коммунисты Новосибирской области обсуждают подготовку к выборам в региональное заксобрание, горсовет Новосибирска и советы депутатов районов и сел, сообщает сайт новосибирских коммунистов.

В президиуме — лидеры КПРФ в Новосибирске: первый секретарь, мэр города Анатолий Локоть, второй секретарь областного комитета Ренат Сулейманов, секретари Владимир Карпов, Алексей Русаков, председатель Контрольно-ревизионной комиссии Николай Тельпуховский и депутат Государственной думы Вера Ганзя.

По традиции пленум начался с вручения партийных билетов. Из рук первого секретаря Новосибирского обкома КПРФ Анатолия Локтя партбилеты получили почти 50 коммунистов. Вступили в ряды Компартии новосибирцы из всех районов города. Больше всего пополнились отделения Ленинского, Заельцовского, Первомайского и Центральных районов.

В районах Новосибирской области также прибавилось коммунистов — сегодня получили партийные билеты из Мошковского, Тогучинского, Чистоозерного и других отделений КПРФ. Среди вступивших, как молодые активисты, так и уже состоявшиеся новосибирцы: врачи, строители, предприниматели, учителя.

После вручения партбилетов мэр Анатолий Локоть наградил памятными медалями ЦК КПРФ, посвященные 150-летию Ленина, члена бюро, депутата заксобрания Вячеслава Журавлева, первого секретаря Мошковского райкома КПРФ Николая Лебедева, члена бюро, кандидата технических наук Анатолия Лубкова и председателя областной Контрольно-ревизионной комиссии Николая Тельпуховского.

Кроме того, медалью ЦК КПРФ и «К 140-летию Сталина» был награжден глава Новосибирской области с 1993 по 1995 года, бывший председатель Новосибирского горисполкома Иван Индинок.

– Я должен напомнить, что на плечи Ивана Ивановича легла ответственность за развитие нашего города, – отметил Анатолий Локоть. – В тяжелейшие 90-е годы, когда не было денег, не работали заводы, процветал бандитизм. Первое решение, чтобы нашим ветеранам были предоставлены льготы, подписала администрации под управлением Ивана Индинок.

Почетный житель Новосибирска Иван Индинок отметил, что такие великие люди, как Иосиф Сталин, рождаются раз в несколько столетий и поблагодарил Новосибирский обком КПРФ за награду.

На этом награждения не закончились. Газета «Советская Россия» подвела результаты творческого конкурса «Слово к народу». Среди лауреатов и новосибирские писатели. Почетный знак конкурса получил Николай Копылов, а почетные дипломы Юрий Лоскутов и Геннадий Черкасов.

По традиции также среди местных и первичных отделений КПРФ прошло награждение победителей соцсоревнования. Первое место и переходящее красное знамя среди городских отделений партии досталось Кировскому отделению, второе — Октябрьскому, а третье — Дзержинскому отделению.

Среди городских первичных организаций первое место досталось первичному отделению «Чапаевское» Первомайского отделения, второе место — первичке №3 Дзержинского отделения, а третье место —первичке №6 Центрального района.

Среди сельских местных отделений КПРФ ситуация такова: первое место — Новосибирское местное отделение, второе — Мошковскому отделение, а третье — Сузунскому.

Выросла активность местных отделений на селе, первичные отделения активно участвовали в соцсоревнование, и вот результат: первое место — Краснообское первичное отделение Новосибирского района, второе место — Барабинское первичное отделение Барабинского района, а третье место — Ташаринское первичное отделение Мошковского района.

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От редакции

Как вы оцениваете фигуру Сталина в истории?

Из Новосибирска, 01 марта 2020 13:25
При Сталине таких, как Индинок, подвели бы под военный трибунал. Как врага народа.
яшка, 01 марта 2020 15:51
это всё что нужно знать о коммунистах
Гость, 01 марта 2020 16:41
НВР: Если бы не Сталин - просрали бы страну! Никакой царизм бы не справился! Могли бы всё потерять! Да империю, да жёстко управляемую! Но Сталин спас страну и мир в тяжелейшей войне против объединённой европы, а наивный, глупый горбачёв пробросался подчистую в мирное время! Позорник!
Гость, 01 марта 2020 16:46
Сегодня смотрел на дискавери, как рейган вытащил сша из тяжелейшего политического и экономического кризиса начала 80-х! У них шло схлопывание экономики, инфляция до 17% в год - а тут наш неумный комбайнер с таким "подарочком" - сдал СССР! Вот она - роль личности в Истории! Как сказано: "Да, в период правления Сталина был "культ личности", но была и ЛИЧНОСТЬ!" (С)

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