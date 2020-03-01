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Впервые в мире: единственной страной с бесплатным общественным транспортом стал Люксембург

13:15 01.03.2020 Фото: government.ru
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Власти Люксембурга приняли такое решение из-за проблемы пробок на дорогах — чтобы люди отказались от поездок на личных авто. Ежедневно на работу в страну приезжают несколько сотен тысяч человек из Бельгии, Германии и Франции.

Впервые в мире: единственной страной с бесплатным общественным транспортом стал Люксембург
Встреча Дмитрия Медведева с Премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем в 2019 году

Люксембург с 29 февраля становится первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех — и для жителей герцогства, и для его гостей. Согласно решению коалиционного правительства во главе с Ксавье Беттелем, с субботы отменяется плата за поездки на всех видах транспорта, включая автобусы, трамваи и поезда.

Этот «исторический день», по сообщениям местных СМИ, отметят концертами на четырех вокзалах королевства и другими культурными мероприятиями.

Такой щедрый жест власти Люксембурга решили сделать на фоне острейшей проблемы пробок на дорогах. В самой столице проживают 110 тыс. человек, население всего герцогства составляет 614 тыс. жителей. Однако ежедневно на работу в Люксембург приезжают несколько сотен тысяч человек из соседних стран — Бельгии, Германии и Франции. В результате движение на дорогах, прежде всего столицы, надолго встает.

Как поясняет агентство AFP, эта «важная социальная мера» затронет почти 40% домохозяйств. Стоимость проекта составит €41 млн в год, которые планируется возместить за счет налоговых сборов. В связи с этим критики заявляют, что «название «бесплатный транспорт» вовсе не означает, что никто не платит».

До этого в Люксембурге уже действовал бесплатный проезд для детей и студентов. Учащимся достаточно было предъявить в билетную кассу документ о зачислении в вуз. При его наличии оформлялся специальный электронный билет, действовавший в течение одного учебного года.

Люксембург на данный момент является единственной страной с бесплатным общественным транспортом. В столице Эстонии Таллине оплата за проезд в общественном транспорте была отменена в 2013 году, но эта мера распространяется только на местных жителей. Северный французский город Дюнкерк с населением в 200 тыс. человек также ввел бесплатный проезд на автобусах и трамваях в 2018 году.

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От редакции

Люксембург может себе позволить?

Аноним, 01 марта 2020 15:05
А как же Австралия?
Аноним, 01 марта 2020 16:29
а нам скрепы не позволяют ...)
Гость, 01 марта 2020 16:36
Там страна размером с горпарк Бердска.

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